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Двустороннее движение в сторону Красной Поляны восстановят 24 октября
Двустороннее движение в сторону Красной Поляны восстановят 24 октября - РИА Новости, 24.10.2021
Двустороннее движение в сторону Красной Поляны восстановят 24 октября
Прежнее двустороннее движение вместо нового одностороннего восстановят на трассах по направлению в Красную поляну 24 октября, сообщает пресс-служба Упрдор... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-23T20:44
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общество
сочи
красная поляна
россия
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СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Прежнее двустороннее движение вместо нового одностороннего восстановят на трассах по направлению в Красную поляну 24 октября, сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье"."К 11:00 (мск) 24 октября прежняя схема движения (без односторонних участков) возобновит свое действие в штатном режиме на обеих трассах", — говорится в сообщении.Отмечается, что восстановить двустороннее движение на трассе А-149 планируется 23 октября ближе к полуночи. Наряду с этим будет приостановлено движение на трассе Адлер — Альпика-Сервис с переключением всего транспортного трафика из центра Адлера, Красной Поляны и Эсто-Садка на федеральную дорогу А-149.Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер — Красная Поляна и Адлер — Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: как пишут региональные СМИ, они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу.Как сообщили РИА Новости в Упрдор "Черноморье", для безопасности автолюбителей на обоих участках федеральной трассы по-прежнему будут установлены дорожные знаки, регулирующие правила двустороннего движения. Предназначенные ранее для одностороннего движения знаки будут демонтированы.Позже мэр Сочи Алексей Копайгородский принял решение об отмене одностороннего движения, пообещав сочинцам восстановить прежнюю двухполосную дорожную схему.Девятого октября на трассе Адлер — Альпика-Сервис произошло ДТП с участием автомобиля, с котором ехала телеведущая Ксения Собчак. Mercedes Собчак выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen погибла на месте, вторую и водителя госпитализировали. Водитель автомобиля Собчак признал вину и сейчас находится под домашним арестом.
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60
Стихийная акция жителей Сочи против одностороннего движения на трассе
Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер – Красная Поляна и Адлер – Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу.
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Стихийная акция жителей Сочи против одностороннего движения на трассе
Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер – Красная Поляна и Адлер – Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу.
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общество, сочи, красная поляна, россия
20:44 23.10.2021 (обновлено: 00:03 24.10.2021)
 
Двустороннее движение в сторону Красной Поляны восстановят 24 октября

Двустороннее движение на трассах в направлении Красной Поляны восстановят 24 октября

Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Прежнее двустороннее движение вместо нового одностороннего восстановят на трассах по направлению в Красную поляну 24 октября, сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье".
"К 11:00 (мск) 24 октября прежняя схема движения (без односторонних участков) возобновит свое действие в штатном режиме на обеих трассах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановить двустороннее движение на трассе А-149 планируется 23 октября ближе к полуночи. Наряду с этим будет приостановлено движение на трассе Адлер — Альпика-Сервис с переключением всего транспортного трафика из центра Адлера, Красной Поляны и Эсто-Садка на федеральную дорогу А-149.
Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер — Красная Поляна и Адлер — Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: как пишут региональные СМИ, они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу.
Как сообщили РИА Новости в Упрдор "Черноморье", для безопасности автолюбителей на обоих участках федеральной трассы по-прежнему будут установлены дорожные знаки, регулирующие правила двустороннего движения. Предназначенные ранее для одностороннего движения знаки будут демонтированы.
Позже мэр Сочи Алексей Копайгородский принял решение об отмене одностороннего движения, пообещав сочинцам восстановить прежнюю двухполосную дорожную схему.
Девятого октября на трассе Адлер — Альпика-Сервис произошло ДТП с участием автомобиля, с котором ехала телеведущая Ксения Собчак. Mercedes Собчак выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen погибла на месте, вторую и водителя госпитализировали. Водитель автомобиля Собчак признал вину и сейчас находится под домашним арестом.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 14:42
Источник рассказал о состоянии трассы в день ДТП с Собчак
 
ОбществоСочиКрасная ПолянаРоссия
 
 
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