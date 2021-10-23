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При столкновениях с протестующими в Пакистане погибли трое полицейских
При столкновениях с протестующими в Пакистане погибли трое полицейских - РИА Новости, 23.10.2021
При столкновениях с протестующими в Пакистане погибли трое полицейских
По меньшей мере трое полицейских погибли, еще несколько пострадали в столкновениях с протестующими в городе Лахоре провинции Пенджаб на северо-востоке... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T00:37
2021-10-23T00:37
2021-10-23T00:37
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. По меньшей мере трое полицейских погибли, еще несколько пострадали в столкновениях с протестующими в городе Лахоре провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, сообщила газета Dawn со ссылкой на официальных лиц.Как пишет издание, протесты были организованы сторонниками крайне правого исламистского движения "Техрик-и-Лаббайк Пакистан", которое было запрещено в стране в апреле 2021 года.Сообщается, что личность двух погибших полицейских установлена, третьего - пока нет. Представитель полиции Лахора заявил, что еще несколько полицейских были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По его словам, протестующие использовали камни, палки и бутылки с зажигательной смесью.Как отмечает издание, сторонники "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" намеревались отправиться из Лахора в пакистанскую столицу Исламабад с требованием освободить лидера движения Саада Хуссейна Ризви, задержанного в апреле властями страны.
https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753443027.html
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в мире, лахор, пакистан, пенджаб (пакистан)
При столкновениях с протестующими в Пакистане погибли трое полицейских
При столкновениях с протестующими на северо-востоке Пакистана погибли трое полицейских