https://ria.ru/20211023/politseyskie-1755899622.html

При столкновениях с протестующими в Пакистане погибли трое полицейских

При столкновениях с протестующими в Пакистане погибли трое полицейских - РИА Новости, 23.10.2021

При столкновениях с протестующими в Пакистане погибли трое полицейских

По меньшей мере трое полицейских погибли, еще несколько пострадали в столкновениях с протестующими в городе Лахоре провинции Пенджаб на северо-востоке... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T00:37

2021-10-23T00:37

2021-10-23T00:37

в мире

лахор

пакистан

пенджаб (пакистан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729501384_0:172:3068:1899_1920x0_80_0_0_08032150a9424efc035944ed312737ad.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. По меньшей мере трое полицейских погибли, еще несколько пострадали в столкновениях с протестующими в городе Лахоре провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, сообщила газета Dawn со ссылкой на официальных лиц.Как пишет издание, протесты были организованы сторонниками крайне правого исламистского движения "Техрик-и-Лаббайк Пакистан", которое было запрещено в стране в апреле 2021 года.Сообщается, что личность двух погибших полицейских установлена, третьего - пока нет. Представитель полиции Лахора заявил, что еще несколько полицейских были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По его словам, протестующие использовали камни, палки и бутылки с зажигательной смесью.Как отмечает издание, сторонники "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" намеревались отправиться из Лахора в пакистанскую столицу Исламабад с требованием освободить лидера движения Саада Хуссейна Ризви, задержанного в апреле властями страны.

https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753443027.html

лахор

пакистан

пенджаб (пакистан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лахор, пакистан, пенджаб (пакистан)