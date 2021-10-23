https://ria.ru/20211023/poiski-1755907271.html
На Таймыре ищут двух жителей тундры
На Таймыре ищут двух жителей тундры - РИА Новости, 23.10.2021
На Таймыре ищут двух жителей тундры
Двух жителей тундры ищут на Таймыре, к поискам могут привлечь вертолет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T05:50
2021-10-23T05:50
2021-10-23T05:50
происшествия
красноярск
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таймыр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Двух жителей тундры ищут на Таймыре, к поискам могут привлечь вертолет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Красноярскому краю.Ранее портал, посвященный жизни коренных малых народов севера, сообщил, что мужчина и женщина заблудились в протоках во время перехода по воде из поселка Носок на свою стоянку на Таймыре, через сутки связались по спутниковому телефону с родственниками и сообщили, что не знают, где находятся, в лодке закончился бензин, а спички промокли.В МЧС по Красноярскому краю подтвердили эту информацию и сообщили, что в поисках людей участвуют спасатели администрации Таймыра, краевые в настоящее время не привлекаются."Он (вертолет) не полетел, так как условия не летные были... Сегодня, если позволит погода, полетят", - отметили в МЧС.
https://ria.ru/20211019/devochki-1755135479.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, таймыр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Таймыре ищут двух жителей тундры
На Таймыре ищут двух жителей тундры, к поискам могут привлечь вертолет