https://ria.ru/20211023/poiski-1755907271.html

На Таймыре ищут двух жителей тундры

На Таймыре ищут двух жителей тундры - РИА Новости, 23.10.2021

На Таймыре ищут двух жителей тундры

Двух жителей тундры ищут на Таймыре, к поискам могут привлечь вертолет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T05:50

2021-10-23T05:50

2021-10-23T05:50

происшествия

красноярск

красноярский край

таймыр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Двух жителей тундры ищут на Таймыре, к поискам могут привлечь вертолет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Красноярскому краю.Ранее портал, посвященный жизни коренных малых народов севера, сообщил, что мужчина и женщина заблудились в протоках во время перехода по воде из поселка Носок на свою стоянку на Таймыре, через сутки связались по спутниковому телефону с родственниками и сообщили, что не знают, где находятся, в лодке закончился бензин, а спички промокли.В МЧС по Красноярскому краю подтвердили эту информацию и сообщили, что в поисках людей участвуют спасатели администрации Таймыра, краевые в настоящее время не привлекаются."Он (вертолет) не полетел, так как условия не летные были... Сегодня, если позволит погода, полетят", - отметили в МЧС.

https://ria.ru/20211019/devochki-1755135479.html

красноярск

красноярский край

таймыр

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, красноярский край, таймыр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)