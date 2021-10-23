https://ria.ru/20211023/pogranichniki-1755948551.html

Украинские пограничники не пустили в страну российскую поэтессу

Украинские пограничники не пустили в страну российскую поэтессу - РИА Новости, 23.10.2021

Украинские пограничники не пустили в страну российскую поэтессу

Госпогранслужба Украины не пустила в страну российскую поэтессу из-за посещения Крыма и запретила ей въезд на три года. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T15:41

2021-10-23T15:41

2021-10-23T15:41

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украина

республика крым

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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Госпогранслужба Украины не пустила в страну российскую поэтессу из-за посещения Крыма и запретила ей въезд на три года."Двадцатипятилетняя россиянка прилетела в нашу страну из Испании. В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом", - говорится в сообщении украинских пограничников.Ведомство указывает, что "за нарушение норм украинского законодательства гражданке РФ отказано в пропуске через государственную границу и запрещен въезд в Украину сроком на три года".Имя женщины не называется, по данным информагентства УНН, речь идет об Алисе Денисовой.

https://ria.ru/20211014/pelageya-1754604897.html

украина

республика крым

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в мире, украина, республика крым, россия