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Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно - РИА Новости, 23.10.2021
Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
Угроза одновременного заражения человека разными вирусами и бактериями возросла во время осенней волны COVID-19. Чем опасны для организма микст-инфекции,... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T02:15
2021-10-23T02:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
илья акинфиев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Угроза одновременного заражения человека разными вирусами и бактериями возросла во время осенней волны COVID-19. Чем опасны для организма микст-инфекции, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.Микст-инфекцией называют заболевание, вызванное двумя и более видами вирусов или бактерий, пояснил врач. Например, речь может идти об одновременном присутствии в организме двух разных видов вирусов или о присоединении к вирусному заболеванию бактериальной инфекции.Бывает, хотя и редко, что человек переносит микст-инфекцию легче, чем заражение каким-то одним патогеном, продолжил врач. По его словам, так бывает, когда разные виды вирусов начинают в организме "конкурировать" между собой."На слуху на сегодняшний день одновременное заражение вирусом гепатита B и вирусом гепатита D. В таком случае заболевание протекает в среднетяжелой форме, как если бы человек был заражен только одним вирусом. При этом если человек сначала переболевает гепатитом B, а через какое-то время заражается гепатитом D, возможен даже летальный исход", — уточнил кандидат медицинских наук.По его словам, лечение вирусной микст-инфекции не будет отличаться от процедур при заражении каким-то одним вирусом: противовирусная терапия схожа для многих вирусов.Акинфиев предупредил, что этой осенью велика вероятность одновременного заражения гриппом и COVID-19. Уменьшить риск такого нежелательного развития событий поможет вакцинация.
https://ria.ru/20211018/kovid-1754789325.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, илья акинфиев
02:15 23.10.2021
 
Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно

Врач Акинфиев: осенью существует угроза заражения несколькими вирусами одновременно

© Depositphotos / racornБолезнь
Болезнь - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Depositphotos / racorn
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Угроза одновременного заражения человека разными вирусами и бактериями возросла во время осенней волны COVID-19. Чем опасны для организма микст-инфекции, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.
Микст-инфекцией называют заболевание, вызванное двумя и более видами вирусов или бактерий, пояснил врач. Например, речь может идти об одновременном присутствии в организме двух разных видов вирусов или о присоединении к вирусному заболеванию бактериальной инфекции.
"Один из самых частых и актуальных на сегодняшний день примеров — это, конечно же, вирусная пневмония, или коронавирусная пневмония, когда на нее накладывается бактериальная (пневмония. — Прим. ред.). Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C", — сказал Акинфиев.
Бывает, хотя и редко, что человек переносит микст-инфекцию легче, чем заражение каким-то одним патогеном, продолжил врач. По его словам, так бывает, когда разные виды вирусов начинают в организме "конкурировать" между собой.
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"На слуху на сегодняшний день одновременное заражение вирусом гепатита B и вирусом гепатита D. В таком случае заболевание протекает в среднетяжелой форме, как если бы человек был заражен только одним вирусом. При этом если человек сначала переболевает гепатитом B, а через какое-то время заражается гепатитом D, возможен даже летальный исход", — уточнил кандидат медицинских наук.
По его словам, лечение вирусной микст-инфекции не будет отличаться от процедур при заражении каким-то одним вирусом: противовирусная терапия схожа для многих вирусов.
"А вот когда микст-инфекция — это вирус и бактерия, то алгоритм лечения меняется полностью, и обязательно совместно идут и противовирусные препараты, и антибактериальная терапия, то есть антибиотик", — объяснил врач-инфекционист.
Акинфиев предупредил, что этой осенью велика вероятность одновременного заражения гриппом и COVID-19. Уменьшить риск такого нежелательного развития событий поможет вакцинация.
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