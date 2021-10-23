https://ria.ru/20211023/odnovremenno-1755899940.html

Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно

Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно - РИА Новости, 23.10.2021

Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно

Угроза одновременного заражения человека разными вирусами и бактериями возросла во время осенней волны COVID-19. Чем опасны для организма микст-инфекции,... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T02:15

2021-10-23T02:15

2021-10-23T02:15

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

илья акинфиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766f07934c84049a8e000e6f08cbce8c.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Угроза одновременного заражения человека разными вирусами и бактериями возросла во время осенней волны COVID-19. Чем опасны для организма микст-инфекции, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.Микст-инфекцией называют заболевание, вызванное двумя и более видами вирусов или бактерий, пояснил врач. Например, речь может идти об одновременном присутствии в организме двух разных видов вирусов или о присоединении к вирусному заболеванию бактериальной инфекции.Бывает, хотя и редко, что человек переносит микст-инфекцию легче, чем заражение каким-то одним патогеном, продолжил врач. По его словам, так бывает, когда разные виды вирусов начинают в организме "конкурировать" между собой."На слуху на сегодняшний день одновременное заражение вирусом гепатита B и вирусом гепатита D. В таком случае заболевание протекает в среднетяжелой форме, как если бы человек был заражен только одним вирусом. При этом если человек сначала переболевает гепатитом B, а через какое-то время заражается гепатитом D, возможен даже летальный исход", — уточнил кандидат медицинских наук.По его словам, лечение вирусной микст-инфекции не будет отличаться от процедур при заражении каким-то одним вирусом: противовирусная терапия схожа для многих вирусов.Акинфиев предупредил, что этой осенью велика вероятность одновременного заражения гриппом и COVID-19. Уменьшить риск такого нежелательного развития событий поможет вакцинация.

https://ria.ru/20211018/kovid-1754789325.html

https://ria.ru/20211009/mezhsezone-1753780503.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, илья акинфиев