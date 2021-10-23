Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211023/naznachenie-1755918259.html
Американцы воззвали к небесам из-за трансгендера-адмирала
Американцы возмутились присвоению звания адмирала трансгендеру - РИА Новости, 23.10.2021
Американцы воззвали к небесам из-за трансгендера-адмирала
Администрация Белого дома присвоила женщине-трансгендеру Рейчел Левин звание четырехзвездного адмирала, что стало первым случаем за всю историю страны, сообщает РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:35
2021-10-23T10:35
в мире
сша
джо байден
рейчел левин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755437227_0:153:3150:1925_1920x0_80_0_0_09678713713e1da135e27412af8c8a07.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Администрация Белого дома присвоила женщине-трансгендеру Рейчел Левин звание четырехзвездного адмирала, что стало первым случаем за всю историю страны, сообщает Fox News.Отмечается, что в настоящее время она занимает пост помощника министра здравоохранения США.Новость об этом "историческом" событии вызвала бурную реакцию среди пользователей социальный сетей.Так, сам ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что в ближайшем времени ожидает "назначение коня Джо Байдена в Верховный суд США".Большинство комментаторов негативно отнеслись к решению властей, назвав происходящее клоунадой."Это в высшей степени странно, что так много людей не понимают абсурдность этой ситуации", — написал один из них."Так грустно, что наша страна пошла по этому пути", — поделился другой.Тем не менее некоторые пользователи поддержали Рейчел Левин.
https://ria.ru/20211010/frantsiya-1753815901.html
https://ria.ru/20210927/germaniya-1751934537.html
https://ria.ru/20210808/transgenders-1744737199.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755437227_0:27:2433:1852_1920x0_80_0_0_ee58d723b6a1ed588bd2f73e3ef2dea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джо байден, рейчел левин
10:35 23.10.2021
 
Американцы возмутились присвоению звания адмирала трансгендеру

Fox News: присвоение женщине-трансгендеру звания адмирала шокировало американцев

© REUTERS / Chris Smith/U.S. Department of Health & Human ServicesРейчел Левин во время приведения к присяге в качестве помощника министра здравоохранения и адмирала Службы общественного здравоохранения США
Рейчел Левин во время приведения к присяге в качестве помощника министра здравоохранения и адмирала Службы общественного здравоохранения США - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / Chris Smith/U.S. Department of Health & Human Services
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Администрация Белого дома присвоила женщине-трансгендеру Рейчел Левин звание четырехзвездного адмирала, что стало первым случаем за всю историю страны, сообщает Fox News.
Отмечается, что в настоящее время она занимает пост помощника министра здравоохранения США.
Участники марша ЛГБТ-сообщества в Париже - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 08:00
Трансгендеры пришли за французскими детьми
Новость об этом "историческом" событии вызвала бурную реакцию среди пользователей социальный сетей.
Так, сам ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что в ближайшем времени ожидает "назначение коня Джо Байдена в Верховный суд США".
"И как скоро CNN проинформирует нас о "переломном моменте для прав лошадей?", —интересуется он.
Большинство комментаторов негативно отнеслись к решению властей, назвав происходящее клоунадой.
Тесса Гансерер у здания Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 08:43
В немецкий парламент впервые войдет женщина-трансгендер
"Это в высшей степени странно, что так много людей не понимают абсурдность этой ситуации", — написал один из них.
"Так грустно, что наша страна пошла по этому пути", — поделился другой.
"Когда биологический мужчина называет себя первой женщиной-адмиралом с четырьмя звездами и ждет, что мы поверим этому утверждению <…> глубина его безумия и безумие президента, назначившего его, должна быть признана. Боже, помоги нам, пожалуйста!", — подчеркнул третий.
Тем не менее некоторые пользователи поддержали Рейчел Левин.
Участники ЛГБТ-парада на одной из улиц Мадрида - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 08:00
"Передумал, а уже поздно": Европа пересматривает отношение к трансгендерам
 
В миреСШАДжо БайденРейчел Левин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным
12:38Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве
12:20Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
12:18Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
12:15В Северной Осетии введут систему QR-кодов
11:59В Карелии оценили вероятность введения локдауна
11:52Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе 0:23
11:46Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
11:42В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
11:33В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
11:25Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
11:25Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
11:22Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:13Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
11:08В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
11:05Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:04В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
11:03В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
11:02В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
10:58Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
Лента новостейМолния
В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным Съезд Союза театральных деятелей России открылся в МосквеАмериканцы нашли "зверя" среди российских ВКСПрезидент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в странеВ Северной Осетии введут систему QR-кодовВ Карелии оценили вероятность введения локдаунаКамера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводеЧисло погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двухВ Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном домеЭксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в СШАПушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс УкраиныКрым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусомЖителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внукаВ России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертейВ России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США