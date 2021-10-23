Американцы возмутились присвоению звания адмирала трансгендеру
Fox News: присвоение женщине-трансгендеру звания адмирала шокировало американцев
© REUTERS / Chris Smith/U.S. Department of Health & Human ServicesРейчел Левин во время приведения к присяге в качестве помощника министра здравоохранения и адмирала Службы общественного здравоохранения США
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Администрация Белого дома присвоила женщине-трансгендеру Рейчел Левин звание четырехзвездного адмирала, что стало первым случаем за всю историю страны, сообщает Fox News.
Отмечается, что в настоящее время она занимает пост помощника министра здравоохранения США.
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Новость об этом "историческом" событии вызвала бурную реакцию среди пользователей социальный сетей.
Так, сам ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что в ближайшем времени ожидает "назначение коня Джо Байдена в Верховный суд США".
"И как скоро CNN проинформирует нас о "переломном моменте для прав лошадей?", —интересуется он.
Большинство комментаторов негативно отнеслись к решению властей, назвав происходящее клоунадой.
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"Это в высшей степени странно, что так много людей не понимают абсурдность этой ситуации", — написал один из них.
"Так грустно, что наша страна пошла по этому пути", — поделился другой.
"Когда биологический мужчина называет себя первой женщиной-адмиралом с четырьмя звездами и ждет, что мы поверим этому утверждению <…> глубина его безумия и безумие президента, назначившего его, должна быть признана. Боже, помоги нам, пожалуйста!", — подчеркнул третий.
Тем не менее некоторые пользователи поддержали Рейчел Левин.