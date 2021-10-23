https://ria.ru/20211023/naznachenie-1755918259.html

Американцы воззвали к небесам из-за трансгендера-адмирала

Американцы возмутились присвоению звания адмирала трансгендеру - РИА Новости, 23.10.2021

Американцы воззвали к небесам из-за трансгендера-адмирала

Администрация Белого дома присвоила женщине-трансгендеру Рейчел Левин звание четырехзвездного адмирала, что стало первым случаем за всю историю страны, сообщает РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T10:35

2021-10-23T10:35

2021-10-23T10:35

в мире

сша

джо байден

рейчел левин

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Администрация Белого дома присвоила женщине-трансгендеру Рейчел Левин звание четырехзвездного адмирала, что стало первым случаем за всю историю страны, сообщает Fox News.Отмечается, что в настоящее время она занимает пост помощника министра здравоохранения США.Новость об этом "историческом" событии вызвала бурную реакцию среди пользователей социальный сетей.Так, сам ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что в ближайшем времени ожидает "назначение коня Джо Байдена в Верховный суд США".Большинство комментаторов негативно отнеслись к решению властей, назвав происходящее клоунадой."Это в высшей степени странно, что так много людей не понимают абсурдность этой ситуации", — написал один из них."Так грустно, что наша страна пошла по этому пути", — поделился другой.Тем не менее некоторые пользователи поддержали Рейчел Левин.

https://ria.ru/20211010/frantsiya-1753815901.html

https://ria.ru/20210927/germaniya-1751934537.html

https://ria.ru/20210808/transgenders-1744737199.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, рейчел левин