https://ria.ru/20211023/nakopleniya-1755908174.html

Глава Visa в России рассказал, как обезопасить накопления от мошенников

Глава Visa в России рассказал, как обезопасить накопления от мошенников - РИА Новости, 23.10.2021

Глава Visa в России рассказал, как обезопасить накопления от мошенников

Обезопасить свои сбережения от мошенников поможет соблюдение нескольких простых правил: нельзя никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T07:08

2021-10-23T07:08

2021-10-23T07:08

экономика

общество

технологии

москва

visa, inc.

россия

михаил бернер

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Обезопасить свои сбережения от мошенников поможет соблюдение нескольких простых правил: нельзя никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды подтверждения из смс, сообщил РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.При этом он подчеркнул, что в России один из самых низких уровней мошенничества по банковским картам в мире. Связано это с большими инвестициями платежных систем и банков в безопасность и технологии.Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.Первая успешная транзакция по карте, выпущенной российским банком, произошла в сентябре 1991 года - тогда банкир Игорь Липанов оплатил картой Visa блок сигарет и упаковку пива в магазине "Калинка-Стокман" на Павелецкой. По последним данным Банка России, по итогам второго квартала в стране было эмитировано более 314,8 миллиона банковских карт.

https://ria.ru/20211022/balans-1755715179.html

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2021

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экономика, общество, технологии, москва, visa, inc., россия, михаил бернер