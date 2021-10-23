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Глава Visa в России рассказал, как обезопасить накопления от мошенников
Глава Visa в России рассказал, как обезопасить накопления от мошенников - РИА Новости, 23.10.2021
Глава Visa в России рассказал, как обезопасить накопления от мошенников
Обезопасить свои сбережения от мошенников поможет соблюдение нескольких простых правил: нельзя никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T07:08
2021-10-23T07:08
экономика
общество
технологии
москва
visa, inc.
россия
михаил бернер
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Обезопасить свои сбережения от мошенников поможет соблюдение нескольких простых правил: нельзя никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды подтверждения из смс, сообщил РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.При этом он подчеркнул, что в России один из самых низких уровней мошенничества по банковским картам в мире. Связано это с большими инвестициями платежных систем и банков в безопасность и технологии.Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.Первая успешная транзакция по карте, выпущенной российским банком, произошла в сентябре 1991 года - тогда банкир Игорь Липанов оплатил картой Visa блок сигарет и упаковку пива в магазине "Калинка-Стокман" на Павелецкой. По последним данным Банка России, по итогам второго квартала в стране было эмитировано более 314,8 миллиона банковских карт.
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экономика, общество, технологии, москва, visa, inc., россия, михаил бернер
07:08 23.10.2021
 
Глава Visa в России рассказал, как обезопасить накопления от мошенников

Глава Visa в России Бернер: нельзя никому сообщать данные своей банковской карты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Обезопасить свои сбережения от мошенников поможет соблюдение нескольких простых правил: нельзя никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды подтверждения из смс, сообщил РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
"Сегодня платежные данные лица могут стать доступны третьим лицам только в том случае, если вы сами по неосторожности сообщите их мошенникам, которые пытаются с помощью обмана узнать конфиденциальную платежную информацию. Этого легко избежать, если помнить простые правила: никогда и никому не передавать данные своей платежной карты, пин-код и трехзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из смс. Соблюдение этих правил способно защитить от действий злоумышленников и обеспечить безопасность оплаты", - посоветовал Бернер.
При этом он подчеркнул, что в России один из самых низких уровней мошенничества по банковским картам в мире. Связано это с большими инвестициями платежных систем и банков в безопасность и технологии.
Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.
Первая успешная транзакция по карте, выпущенной российским банком, произошла в сентябре 1991 года - тогда банкир Игорь Липанов оплатил картой Visa блок сигарет и упаковку пива в магазине "Калинка-Стокман" на Павелецкой. По последним данным Банка России, по итогам второго квартала в стране было эмитировано более 314,8 миллиона банковских карт.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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ЭкономикаОбществоТехнологииМоскваVisa, Inc.РоссияМихаил Бернер
 
 
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