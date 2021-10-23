https://ria.ru/20211023/moskva-1755918132.html

Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу

Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу - РИА Новости, 23.10.2021

Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу

Последняя в этом году промывка всех московских дорог и тротуаров с шампунем пройдёт в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T10:34

2021-10-23T10:34

2021-10-23T10:34

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Последняя в этом году промывка всех московских дорог и тротуаров с шампунем пройдёт в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня проведем последнюю в этом году промывку всех московских дорог и тротуаров с шампунем. Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после проведем обычную мойку водой", - говорится в сообщении.Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб."Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. К промывке приступим после 10.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211022/sinagoga-1755897349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, городское хозяйство москвы