https://ria.ru/20211023/moskva-1755918132.html
Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу
Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу - РИА Новости, 23.10.2021
Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу
Последняя в этом году промывка всех московских дорог и тротуаров с шампунем пройдёт в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:34
2021-10-23T10:34
2021-10-23T10:34
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Последняя в этом году промывка всех московских дорог и тротуаров с шампунем пройдёт в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня проведем последнюю в этом году промывку всех московских дорог и тротуаров с шампунем. Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после проведем обычную мойку водой", - говорится в сообщении.Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб."Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. К промывке приступим после 10.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы
Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу
Последняя в 2021 году промывка дорог и тротуаров с шампунем пройдет в Москве в субботу
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Последняя в этом году промывка всех московских дорог и тротуаров с шампунем пройдёт в субботу, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня проведем последнюю в этом году промывку всех московских дорог и тротуаров с шампунем. Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после проведем обычную мойку водой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.
"Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. К промывке приступим после 10.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.