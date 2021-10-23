Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211023/moskva-1755918132.html
Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу
Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу - РИА Новости, 23.10.2021
Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу
Последняя в этом году промывка всех московских дорог и тротуаров с шампунем пройдёт в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:34
2021-10-23T10:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740731968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_947d73039fddba82a5bb45a29d0e2372.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Последняя в этом году промывка всех московских дорог и тротуаров с шампунем пройдёт в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня проведем последнюю в этом году промывку всех московских дорог и тротуаров с шампунем. Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после проведем обычную мойку водой", - говорится в сообщении.Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб."Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. К промывке приступим после 10.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20211022/sinagoga-1755897349.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740731968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7351a6d2fd263755bd8ad65956db7eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, городское хозяйство москвы
10:34 23.10.2021
 
Последняя в 2021 году промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу

Последняя в 2021 году промывка дорог и тротуаров с шампунем пройдет в Москве в субботу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Страстном бульваре в Москве
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Последняя в этом году промывка всех московских дорог и тротуаров с шампунем пройдёт в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня проведем последнюю в этом году промывку всех московских дорог и тротуаров с шампунем. Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после проведем обычную мойку водой", - говорится в сообщении.
Здание Московской хоральной синагоги - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 23:49Религия
В Москве не будут закрывать синагоги на время локдауна
Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.
"Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. К промывке приступим после 10.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:38Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве
12:20Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
12:18Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
12:15В Северной Осетии введут систему QR-кодов
11:59В Карелии оценили вероятность введения локдауна
11:52Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе 0:23
11:46Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
11:42В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
11:33В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
11:25Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
11:25Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
11:22Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:13Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
11:08В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
11:05Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:04В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
11:03В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
11:02В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
10:58Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
10:55Саакашвили сделали переливание крови
Лента новостейМолния
Съезд Союза театральных деятелей России открылся в МосквеАмериканцы нашли "зверя" среди российских ВКСПрезидент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в странеВ Северной Осетии введут систему QR-кодовВ Карелии оценили вероятность введения локдаунаКамера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводеЧисло погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двухВ Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном домеЭксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в СШАПушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс УкраиныКрым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусомЖителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внукаВ России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертейВ России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США Саакашвили сделали переливание крови