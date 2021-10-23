https://ria.ru/20211023/messendzher-1755978739.html

Новые правила работы мессенджеров. Что нужно знать

Хинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерам - РИА Новости, 24.10.2021

Новые правила работы мессенджеров. Что нужно знать

Новые правила для использования сервисов обмена мгновенными сообщениями — это всего лишь поправки к уже существующему закону, и они не повлияют на работу... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-23T22:05

2021-10-23T22:05

2021-10-24T02:37

общество

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александр хинштейн

госдума рф

мессенджеры

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Новые правила для использования сервисов обмена мгновенными сообщениями — это всего лишь поправки к уже существующему закону, и они не повлияют на работу приложений, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Правила для владельцев мессенджеров были введены еще в 2018 году. Сейчас подписано новое постановление. Они обязаны запросить у оператора связи подтверждение о номере телефона и только после этого оказывать услуги. Если оператор связи впоследствии расторгает договор с пользователем, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера", — объяснил он.В октябре 2018 года российское правительство утвердило правила идентификации пользователей в мессенджерах. После того, как пользователь указал номер телефона при регистрации, приложение обязано отправить запрос оператору, и тот должен в течение 20 минут проверить, существует ли в его базе данных клиент с таким номером.На основе полученного от оператора ответа мессенджер решает предоставлять ли пользователю услуги. После подтверждения информации оператор присваивает пользователю уникальный код идентификации, а также делает запись об использовании абонентом конкретного мессенджера.Новое постановление, опубликованное 21 октября на официальном портале правовой информации, вступит силу с первого марта следующего года. Документ заменяет собой постановление 2018 года. Новые правила повторяют уже существующие за исключением ряда формулировок.

https://ria.ru/20211023/messendzher-1755899279.html

https://ria.ru/20211019/messendzher-1755297237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф, мессенджеры, россия