В Кабардино-Балкарии спасатели ищут пятерых охотников, пропавших в горах

"В 15.30 в субботу в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Черекском районе выше села Верхняя Балкария группа из пяти человек, которые накануне ночью отправились в горы на охоту, не вернулись обратно в установленное время", - говорится в сообщении.