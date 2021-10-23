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В Кабардино-Балкарии спасатели ищут пятерых охотников, пропавших в горах
В Кабардино-Балкарии спасатели ищут пятерых охотников, пропавших в горах - РИА Новости, 23.10.2021
В Кабардино-Балкарии спасатели ищут пятерых охотников, пропавших в горах
Спасатели в Кабардино-Балкарии ищут пятерых человек, которые отправились в горы на охоту и не вернулись вовремя, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T17:41
2021-10-23T17:41
2021-10-23T17:41
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости. Спасатели в Кабардино-Балкарии ищут пятерых человек, которые отправились в горы на охоту и не вернулись вовремя, сообщает ГУМЧС по региону.К поисково-спасательным работам привлечены Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС и отряд Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.
https://ria.ru/20211020/yaponiya-1755346047.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кабардино-Балкарии спасатели ищут пятерых охотников, пропавших в горах
Спасатели ищут пятерых охотников, пропавших в горах Кабардино-Балкарии