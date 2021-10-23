https://ria.ru/20211023/mchs-1755953199.html

Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу - РИА Новости, 23.10.2021

Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 18 метров в секунду до вечера субботы. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T16:15

2021-10-23T16:15

2021-10-23T16:15

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 18 метров в секунду до вечера субботы.Спасатели рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20211022/veter-1755855050.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)