https://ria.ru/20211023/mchs-1755953199.html
Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу
Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу - РИА Новости, 23.10.2021
Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 18 метров в секунду до вечера субботы. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T16:15
2021-10-23T16:15
2021-10-23T16:15
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 18 метров в секунду до вечера субботы.Спасатели рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20211022/veter-1755855050.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в субботу