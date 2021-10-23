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В Астрахани лифт с семьей с детьми сорвался в шахту
В Астрахани лифт с семьей с детьми сорвался в шахту - РИА Новости, 23.10.2021
В Астрахани лифт с семьей с детьми сорвался в шахту
Лифт, в котором ехала семья с детьми, сорвался в многоэтажном доме в Астрахани, сообщила пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T20:49
2021-10-23T20:49
2021-10-23T22:48
происшествия
астраханская область
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости. Лифт, в котором ехала семья с детьми, сорвался в многоэтажном доме в Астрахани, сообщила пресс-служба регионального УМВД.Днем в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что он, его супруга и два их малолетних ребенка застряли в лифте в своем доме на улице Куликова. "Во время спуска лифт неожиданно ускорил движение вниз и застрял между этажами", —рассказали в ведомстве.Мужчина попросил помощи, сказав, что к ним на вызов уже долго никто не приходит. Прибыв на место, полицейские открыли лифт и эвакуировали детей и взрослых, никто не пострадал.Работу лифта остановили. Материал полицейской проверки направят в следственные органы.
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происшествия, астраханская область, астрахань
20:49 23.10.2021 (обновлено: 22:48 23.10.2021)
В Астрахани лифт с семьей с детьми сорвался в шахту
Лифт, в котором ехала семья с детьми, сорвался в многоэтажке в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости.
Лифт, в котором ехала семья с детьми, сорвался в многоэтажном доме в Астрахани
, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Днем в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что он, его супруга и два их малолетних ребенка застряли в лифте в своем доме на улице Куликова.
"Во время спуска лифт неожиданно ускорил движение вниз и застрял между этажами", —рассказали в ведомстве.
Мужчина попросил помощи, сказав, что к ним на вызов уже долго никто не приходит. Прибыв на место, полицейские открыли лифт и эвакуировали детей и взрослых, никто не пострадал.
Работу лифта остановили. Материал полицейской проверки направят в следственные органы.