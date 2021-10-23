https://ria.ru/20211023/lift-1755973718.html

В Астрахани лифт с семьей с детьми сорвался в шахту

В Астрахани лифт с семьей с детьми сорвался в шахту - РИА Новости, 23.10.2021

В Астрахани лифт с семьей с детьми сорвался в шахту

Лифт, в котором ехала семья с детьми, сорвался в многоэтажном доме в Астрахани, сообщила пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T20:49

2021-10-23T20:49

2021-10-23T22:48

происшествия

астраханская область

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости. Лифт, в котором ехала семья с детьми, сорвался в многоэтажном доме в Астрахани, сообщила пресс-служба регионального УМВД.Днем в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что он, его супруга и два их малолетних ребенка застряли в лифте в своем доме на улице Куликова. "Во время спуска лифт неожиданно ускорил движение вниз и застрял между этажами", —рассказали в ведомстве.Мужчина попросил помощи, сказав, что к ним на вызов уже долго никто не приходит. Прибыв на место, полицейские открыли лифт и эвакуировали детей и взрослых, никто не пострадал.Работу лифта остановили. Материал полицейской проверки направят в следственные органы.

https://ria.ru/20211022/lift-1755737802.html

астраханская область

астрахань

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происшествия, астраханская область, астрахань