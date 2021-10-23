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В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 23.10.2021
В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за коронавируса
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, согласно которому посещение объектов общепита, культуры, спорта, гостиниц и канатных дорог будет возможно... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T17:41
2021-10-23T17:41
2021-10-23T18:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
казбек коков
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ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, согласно которому посещение объектов общепита, культуры, спорта, гостиниц и канатных дорог будет возможно по QR-коду или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона."С 27 октября условием деятельности объектов общественного питания, театров, филармоний, музеев, домов... культуры, органов записи актов гражданского состояния..., кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров..., плавательных бассейнов, гостиниц..., пассажирских канатных дорог..., салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и саун является обеспечение допуска посетителей в них при предъявлении QR-кодов, отрицательных ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 27 октября вводятся условия предъявления и проверки QR-кодов: предъявляются на бумаге или электронно на организованном при входе на объект пункте контроля, проверяются путем сканирования, сверки данных с портала Госуслуг с удостоверением личности, при этом предъявление QR-кода не распространяется на несовершеннолетних.Также, по информации властей, с 27 октября на объектах общественного питания приостанавливается проведение свадеб, юбилеев, банкетов, корпоративных мероприятий, функционирование развлекательных, танцевальных зон, предусматривающих массовое пребывание посетителей.По данным властей, на неработающих граждан в возрасте 60+ распространяется режим самоизоляции, за исключением случаев крайней необходимости.Также указом вводится ряд других мер.
РИА Новости
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, казбек коков
17:41 23.10.2021 (обновлено: 18:09 23.10.2021)
В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Кабардино-Балкарии введут QR-коды с 27 октября для посещения общепита
ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков
подписал указ, согласно которому посещение объектов общепита, культуры, спорта, гостиниц и канатных дорог будет возможно по QR-коду или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.
"С 27 октября условием деятельности объектов общественного питания, театров, филармоний, музеев, домов... культуры, органов записи актов гражданского состояния..., кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров..., плавательных бассейнов, гостиниц..., пассажирских канатных дорог..., салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и саун является обеспечение допуска посетителей в них при предъявлении QR-кодов, отрицательных ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 27 октября вводятся условия предъявления и проверки QR-кодов: предъявляются на бумаге или электронно на организованном при входе на объект пункте контроля, проверяются путем сканирования, сверки данных с портала Госуслуг с удостоверением личности, при этом предъявление QR-кода не распространяется на несовершеннолетних.
Также, по информации властей, с 27 октября на объектах общественного питания приостанавливается проведение свадеб, юбилеев, банкетов, корпоративных мероприятий, функционирование развлекательных, танцевальных зон, предусматривающих массовое пребывание посетителей.
По данным властей, на неработающих граждан в возрасте 60+ распространяется режим самоизоляции, за исключением случаев крайней необходимости.
Также указом вводится ряд других мер.