https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755925996.html
В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализирован 1 721 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 705 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:42
2021-10-23T11:42
2021-10-23T11:42
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализирован 1 721 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 705 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 7 803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1 721 человек. На ИВЛ находится 705 человек. В городе выздоровели ещё 3 986 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 556 721", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 82 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество
В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID, на ИВЛ находится 705 пациентов