https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755920746.html
В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021
В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки выписаны 26 077 человек после COVID-19, за все время - 7 143 137, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:08
2021-10-23T11:08
2021-10-23T11:08
общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В России за сутки выписаны 26 077 человек после COVID-19, за все время - 7 143 137, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 077 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 143 137" - говорится в сообщении.В частности, в Москве за стуки выписаны 3986 человек, Санкт-Петербурге - 2887, Подмосковье - 2333.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выздоровели 26 077 человек после лечения от COVID-19