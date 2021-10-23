https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755920746.html

В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021

В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки выписаны 26 077 человек после COVID-19, за все время - 7 143 137, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:08

2021-10-23T11:08

2021-10-23T11:08

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В России за сутки выписаны 26 077 человек после COVID-19, за все время - 7 143 137, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 077 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 143 137" - говорится в сообщении.В частности, в Москве за стуки выписаны 3986 человек, Санкт-Петербурге - 2887, Подмосковье - 2333.

https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755919986.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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