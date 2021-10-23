https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755919522.html
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России за сутки от коронавируса умерли 1075 человек, что стало новым максимумом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:02
2021-10-23T11:02
2021-10-23T11:46
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_f8cbbd5b4bb9036991785598ad62757a.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В России за сутки от коронавируса умерли 1075 человек, что стало новым максимумом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Этот показатель уже пятый день подряд превышает тысячу человек. В Москве скончались 82 человека, в Санкт-Петербурге — 67, Краснодарском крае — 42.Прирост ко вчерашнему дню — 11 жертв. Общее число умерших за время пандемии — 229 528 пациентов.Всего за стуки выявили 37 678 заражений коронавирусом. Это также новый рекорд.Больше всего случаев выявили в Москве — 7803, Санкт-Петербурге — 3360, Подмосковье — 2783.С момента начала пандемии в России заразили 8 205 983 человек.
https://ria.ru/20211022/ogranicheniya-1755850550.html
краснодарский край
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_77a1fad136a0f87ad872793820bd554a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:02 23.10.2021 (обновлено: 11:46 23.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей за сутки от коронавируса — 1075 человек