https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755919522.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России за сутки от коронавируса умерли 1075 человек, что стало новым максимумом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:02

2021-10-23T11:02

2021-10-23T11:46

распространение коронавируса

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краснодарский край

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В России за сутки от коронавируса умерли 1075 человек, что стало новым максимумом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Этот показатель уже пятый день подряд превышает тысячу человек. В Москве скончались 82 человека, в Санкт-Петербурге — 67, Краснодарском крае — 42.Прирост ко вчерашнему дню — 11 жертв. Общее число умерших за время пандемии — 229 528 пациентов.Всего за стуки выявили 37 678 заражений коронавирусом. Это также новый рекорд.Больше всего случаев выявили в Москве — 7803, Санкт-Петербурге — 3360, Подмосковье — 2783.С момента начала пандемии в России заразили 8 205 983 человек.

https://ria.ru/20211022/ogranicheniya-1755850550.html

краснодарский край

москва

россия

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2021

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