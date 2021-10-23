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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755907391.html
Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировала ситуацию с COVID в конце года
Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировала ситуацию с COVID в конце года - РИА Новости, 23.10.2021
Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировала ситуацию с COVID в конце года
Показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T05:53
2021-10-23T08:37
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее Пшеничная предположила, что ограничений, которые сейчас вводят в стране, будет достаточно для того, чтобы остановить рост заболеваемости. По ее словам, это возможно, если население продолжит активно вакцинироваться и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности.Накануне в России выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса, свыше тысячи пациентов умерли. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ситуация с COVID-19 ухудшилась в 14 регионах.Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни: например, в Москве и Подмосковье они продлятся с 28 октября по 7 ноября.Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
05:53 23.10.2021 (обновлено: 08:37 23.10.2021)
 
Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировала ситуацию с COVID в конце года

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: заболеваемость COVID-19 может снизиться к концу года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными", — сказала она.

Ранее Пшеничная предположила, что ограничений, которые сейчас вводят в стране, будет достаточно для того, чтобы остановить рост заболеваемости. По ее словам, это возможно, если население продолжит активно вакцинироваться и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности.
Накануне в России выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса, свыше тысячи пациентов умерли. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ситуация с COVID-19 ухудшилась в 14 регионах.
Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни: например, в Москве и Подмосковье они продлятся с 28 октября по 7 ноября.
Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСергей СобянинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНаталья Пшеничная
 
 
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