https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755907391.html

Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировала ситуацию с COVID в конце года

Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировала ситуацию с COVID в конце года - РИА Новости, 23.10.2021

Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировала ситуацию с COVID в конце года

Показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T05:53

2021-10-23T05:53

2021-10-23T08:37

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее Пшеничная предположила, что ограничений, которые сейчас вводят в стране, будет достаточно для того, чтобы остановить рост заболеваемости. По ее словам, это возможно, если население продолжит активно вакцинироваться и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности.Накануне в России выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса, свыше тысячи пациентов умерли. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ситуация с COVID-19 ухудшилась в 14 регионах.Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни: например, в Москве и Подмосковье они продлятся с 28 октября по 7 ноября.Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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