03:24 23.10.2021 (обновлено: 10:34 23.10.2021)
На Камчатке введут QR-коды из-за COVID-19
На Камчатке с 30 октября введут QR-коды и другие ограничения из-за COVID-19
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт - РИА Новости. Систему QR-кодов, а также ряд дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, вводят на Камчатке с 30 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесенной инфекции. Система коснется учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек, а также будет распространяться на конгрессно-выставочные мероприятия и любые собрания свыше 40 человек", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Солодова.
Система QR-кодов начнет действовать 30 октября, сообщили в правительстве. С этого же дня по 7 ноября установлены каникулы для школьников. В детских садах будут работать дежурные группы. Также вводится запрет на нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей в торговых центрах.
"С 8 ноября на предприятиях всех форм собственности на дистанционный режим работы должны быть переведены все работники старше 65 лет. Эта мера не распространяется на тех, кто прошел вакцинацию или недавно перенес заболевание. В органах государственной власти с 15 ноября от работы будут отстранены сотрудники, которые не прошли вакцинацию, без сохранения заработной платы до момента улучшения эпидобстановки (не перенесшие заболевание, не имеющие медицинского отвода)", - говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что Камчатка находится в списке регионов, где один из худших показателей коллективного иммунитета.