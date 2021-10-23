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На Камчатке введут QR-коды из-за COVID-19

На Камчатке введут QR-коды из-за COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021

На Камчатке введут QR-коды из-за COVID-19

Систему QR-кодов, а также ряд дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, вводят на Камчатке с 30 октября, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:24

2021-10-23T03:24

2021-10-23T10:34

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт - РИА Новости. Систему QR-кодов, а также ряд дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, вводят на Камчатке с 30 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.Система QR-кодов начнет действовать 30 октября, сообщили в правительстве. С этого же дня по 7 ноября установлены каникулы для школьников. В детских садах будут работать дежурные группы. Также вводится запрет на нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей в торговых центрах."С 8 ноября на предприятиях всех форм собственности на дистанционный режим работы должны быть переведены все работники старше 65 лет. Эта мера не распространяется на тех, кто прошел вакцинацию или недавно перенес заболевание. В органах государственной власти с 15 ноября от работы будут отстранены сотрудники, которые не прошли вакцинацию, без сохранения заработной платы до момента улучшения эпидобстановки (не перенесшие заболевание, не имеющие медицинского отвода)", - говорится в сообщении.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что Камчатка находится в списке регионов, где один из худших показателей коллективного иммунитета.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, петропавловск-камчатский, камчатский край, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм