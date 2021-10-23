https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755898426.html

Начался период, когда регионы могут ввести нерабочие дни из-за COVID-19

Начался период, когда регионы могут ввести нерабочие дни из-за COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021

Начался период, когда регионы могут ввести нерабочие дни из-за COVID-19

Период, когда регионы могут вводить режим нерабочих дней, если этого требует эпидемиологическая обстановка, начинается в субботу, 23 октября. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T00:10

2021-10-23T00:10

2021-10-23T00:10

распространение коронавируса

общество

москва

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

михаил мурашко

анна попова

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Период, когда регионы могут вводить режим нерабочих дней, если этого требует эпидемиологическая обстановка, начинается в субботу, 23 октября.Такую рекомендацию дал субъектам РФ президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Он обратился к губернаторам регионов, где уровень заболеваемости высок, а больницы работают с перегрузкой, предложив проконсультироваться со специалистами.Он также подписал указ, которым установил нерабочие дни на всей территории РФ с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты. Согласно указу, главы регионов, исходя из ситуации на местах, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября, но также с сохранением за работниками заработной платы.С предложением ввести в стране нерабочие дни в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и недостаточными темпами вакцинации обратилась к президенту вице-премьер РФ Татьяна Голикова.На прошедшем ранее заседании координационного совета при правительстве министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что медицинскому персоналу приходится работать в условиях, приближенных к боевым. Особенностью подъема заболеваемости в этом году глава ведомства назвал быстрый прирост числа заболевших, отметив, что он опережает прошлогодний период.Министр также подчеркнул, что основная масса всех заболевших - это люди, не прошедшие вакцинацию, также выросло число невакцинированных пациентов среди госпитализированных в тяжелом состоянии.Мурашко обратил внимание и на кратный в сравнении с прошлым годом рост числа заболевших среди детей, клинические проявления есть примерно у половины таких пациентов. В два раза увеличилось и число беременных пациенток с коронавирусом.В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что все субъекты страны находятся в фазе роста практически одномоментно, а не включаются последовательно, как было в предыдущие подъемы заболеваемости.

https://ria.ru/20211022/vakitsnatsiya-1755876417.html

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