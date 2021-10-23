Начался период, когда регионы могут ввести нерабочие дни из-за COVID-19
В России начался период, когда регионы могут ввести нерабочие дни исходя из эпидобстановки
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Период, когда регионы могут вводить режим нерабочих дней, если этого требует эпидемиологическая обстановка, начинается в субботу, 23 октября.
Такую рекомендацию дал субъектам РФ президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Он обратился к губернаторам регионов, где уровень заболеваемости высок, а больницы работают с перегрузкой, предложив проконсультироваться со специалистами.
"Оцените обстановку, пожалуйста. Если требуется – принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября. Соответствующие полномочия, повторяю еще раз, у вас есть. Повторю: пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте, принимайте необходимые решения", - подчеркнул президент.
Он также подписал указ, которым установил нерабочие дни на всей территории РФ с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты. Согласно указу, главы регионов, исходя из ситуации на местах, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября, но также с сохранением за работниками заработной платы.
С предложением ввести в стране нерабочие дни в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и недостаточными темпами вакцинации обратилась к президенту вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На прошедшем ранее заседании координационного совета при правительстве министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что медицинскому персоналу приходится работать в условиях, приближенных к боевым. Особенностью подъема заболеваемости в этом году глава ведомства назвал быстрый прирост числа заболевших, отметив, что он опережает прошлогодний период.
Министр также подчеркнул, что основная масса всех заболевших - это люди, не прошедшие вакцинацию, также выросло число невакцинированных пациентов среди госпитализированных в тяжелом состоянии.
Мурашко обратил внимание и на кратный в сравнении с прошлым годом рост числа заболевших среди детей, клинические проявления есть примерно у половины таких пациентов. В два раза увеличилось и число беременных пациенток с коронавирусом.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что все субъекты страны находятся в фазе роста практически одномоментно, а не включаются последовательно, как было в предыдущие подъемы заболеваемости.