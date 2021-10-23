https://ria.ru/20211023/koleni-1755903425.html

В Раде признали: Украина готова приползти на коленях к Путину и молить о пощаде

Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину" - РИА Новости, 23.10.2021

В Раде признали: Украина готова приползти на коленях к Путину и молить о пощаде

Депутат Рады Алексей Гончаренко раскритиковал в Telegram провал подготовки Украины к отопительному сезону. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T02:10

2021-10-23T02:10

2021-10-23T02:10

в мире

украина

киев

белоруссия

верховная рада украины

алексей гончаренко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149848/84/1498488411_0:1:2999:1688_1920x0_80_0_0_03dd193a2c5c20ff5c86e5a370f250a9.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко раскритиковал в Telegram провал подготовки Украины к отопительному сезону.Парламентарий подчеркнул, что Киев не сформировал достаточные запасы газа и угля перед зимой.При этом он жестко раскритиковал возможное начало поставок электроэнергии на Украину из России и Белоруссии и обвинил Киев в "финансировании стран, которые представляют опасность" для государства.На минувшей неделе издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в министерстве энергетики сообщило, что власти Украины планируют начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября. Минэнерго Украины опровергло эту информацию и заявило, что не намерено возобновлять импорт поставок электроэнергии из России и Белоруссии во время отопительного сезона.

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755889095.html

украина

киев

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, белоруссия, верховная рада украины, алексей гончаренко, россия