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В Раде признали: Украина готова приползти на коленях к Путину и молить о пощаде
Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину" - РИА Новости, 23.10.2021
В Раде признали: Украина готова приползти на коленях к Путину и молить о пощаде
Депутат Рады Алексей Гончаренко раскритиковал в Telegram провал подготовки Украины к отопительному сезону. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T02:10
2021-10-23T02:10
в мире
украина
киев
белоруссия
верховная рада украины
алексей гончаренко
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко раскритиковал в Telegram провал подготовки Украины к отопительному сезону.Парламентарий подчеркнул, что Киев не сформировал достаточные запасы газа и угля перед зимой.При этом он жестко раскритиковал возможное начало поставок электроэнергии на Украину из России и Белоруссии и обвинил Киев в "финансировании стран, которые представляют опасность" для государства.На минувшей неделе издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в министерстве энергетики сообщило, что власти Украины планируют начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября. Минэнерго Украины опровергло эту информацию и заявило, что не намерено возобновлять импорт поставок электроэнергии из России и Белоруссии во время отопительного сезона.
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в мире, украина, киев, белоруссия, верховная рада украины, алексей гончаренко, россия
02:10 23.10.2021
 
Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"

Депутат Рады Гончаренко: из-за нехватки газа Украина "приползет на коленях" к Путину

© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗал Верховной Рады Украины
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Григорий Василенко
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко раскритиковал в Telegram провал подготовки Украины к отопительному сезону.
Парламентарий подчеркнул, что Киев не сформировал достаточные запасы газа и угля перед зимой.

"Подготовка к отопительному сезону провалена полностью! В прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров. На начало этого — лишь 18,5 млрд. Сейчас на складах 600 тысяч тонн угля. Это в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода. <…> Почему не закупили газ весной? Мы имеем газохранилища емкостью более 30 миллиардов кубометров", — заявил Гончаренко.

При этом он жестко раскритиковал возможное начало поставок электроэнергии на Украину из России и Белоруссии и обвинил Киев в "финансировании стран, которые представляют опасность" для государства.
"Довели до того, что Путин потирает руки и ждет, что Украина приползет на коленях просить газ. Позор такой подготовке", — возмутился Гончаренко.
На минувшей неделе издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в министерстве энергетики сообщило, что власти Украины планируют начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября. Минэнерго Украины опровергло эту информацию и заявило, что не намерено возобновлять импорт поставок электроэнергии из России и Белоруссии во время отопительного сезона.
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