https://ria.ru/20211023/istoriya-1755945690.html
Нарышкин призвал потомков западных интервентов учить историю России
Нарышкин призвал потомков западных интервентов учить историю России - РИА Новости, 23.10.2021
Нарышкин призвал потомков западных интервентов учить историю России
Страны Запада, в прошлом пытавшиеся захватить Россию, должны изучать историю, чтобы понять бесперспективность подобных планов, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T15:18
2021-10-23T15:18
2021-10-23T15:18
общество
дмитров
сергей нарышкин
российское историческое общество
россия
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ДМИТРОВ (Московская обл.), 23 окт - РИА Новости. Страны Запада, в прошлом пытавшиеся захватить Россию, должны изучать историю, чтобы понять бесперспективность подобных планов, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Данное заявление он сделал в ходе церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, которая прошла в субботу в Дмитрове."Стены Дмитровского Кремля и вся дмитровская земля помнят и польских и наполеоновских интервентов, хорошо помнят и немецко-фашистских захватчиков, и мы все это помним, а вот помнит ли нынешнее поколение части западных политиков, какова была судьба их дальних и совсем недальних предков, попытавшихся с оружием в руках вступить на русскую землю? Посоветую им как следует учить историю, причём настоящую историю - историю без прикрас и уж тем более без фальсификаций", - сказал он.Нарышкин отметил, что история является "чрезвычайно важной" сферой человеческого знания."Как в капле дождя отражается небо, также и в истории отдельного города, села, деревни отражается судьба нашей родины - великой страны, и, наверное, справедливо сказать, что изучение истории родного края формирует то удивительное, гордое и щемящее чувство Родины", - сказал он, обращаясь к лауреатам конкурса.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/putin-1755727824.html
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общество, дмитров, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия
Нарышкин призвал потомков западных интервентов учить историю России
Нарышкин: история является "чрезвычайно важной" сферой человеческого знания
ДМИТРОВ (Московская обл.), 23 окт - РИА Новости.
Страны Запада, в прошлом пытавшиеся захватить Россию
, должны изучать историю, чтобы понять бесперспективность подобных планов, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества
Сергей Нарышкин.
Данное заявление он сделал в ходе церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, которая прошла в субботу в Дмитрове
.
"Стены Дмитровского Кремля и вся дмитровская земля помнят и польских и наполеоновских интервентов, хорошо помнят и немецко-фашистских захватчиков, и мы все это помним, а вот помнит ли нынешнее поколение части западных политиков, какова была судьба их дальних и совсем недальних предков, попытавшихся с оружием в руках вступить на русскую землю? Посоветую им как следует учить историю, причём настоящую историю - историю без прикрас и уж тем более без фальсификаций", - сказал он.
Нарышкин отметил, что история является "чрезвычайно важной" сферой человеческого знания.
"Как в капле дождя отражается небо, также и в истории отдельного города, села, деревни отражается судьба нашей родины - великой страны, и, наверное, справедливо сказать, что изучение истории родного края формирует то удивительное, гордое и щемящее чувство Родины", - сказал он, обращаясь к лауреатам конкурса.