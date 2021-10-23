17:50 23.10.2021 (обновлено: 17:51 23.10.2021)
Адвокат рассказал, почему Черногория не выдаст Исмаилова России
Адвокат Вуксанович: Черногория не выдаст Исмаилова России, запрос на убежище обоснован
БЕЛГРАД, 23 окт - РИА Новости. Утвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории обоснован, он содержит тысячи страниц, бизнесмен не может быть выдан России, заявил РИА Новости черногорский адвокат предпринимателя Милош Вуксанович.
Российский адвокат экс-владельца Черкизовского рынка Марина Русакова сообщила накануне РИА Новости, что ее клиент освобожден из-под ареста, он получил политическое убежище в Черногории и "не может быть экстрадирован в Россию".
Решение о предоставлении убежища предпринимателю приняло в пятницу МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. Согласно частично опубликованному решению суда, предприниматель получил убежище в Черногории из-за "политических гонений" в РФ.
"Могу сообщить, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории после основательно задокументированной процедуры. На многих тысячах страниц представлены причины для обоснованности получения политического убежища, а сама международная защита подразумевает отмену экстрадиционного ареста для моего подзащитного, так как лица под защитой не могут быть выданы по экстрадиции", - заявил адвокат агентству.
Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. В начала октября миллиардер был арестован судом Подгорицы.
Он и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.