https://ria.ru/20211023/ismailov-1755960617.html

Адвокат рассказал, почему Черногория не выдаст Исмаилова России

Адвокат рассказал, почему Черногория не выдаст Исмаилова России - РИА Новости, 23.10.2021

Адвокат рассказал, почему Черногория не выдаст Исмаилова России

Утвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории обоснован, он содержит тысячи страниц, бизнесмен не может быть выдан... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T17:50

2021-10-23T17:50

2021-10-23T17:51

черногория

тельман исмаилов

генеральная прокуратура рф

мвд черногории

россия

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БЕЛГРАД, 23 окт - РИА Новости. Утвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории обоснован, он содержит тысячи страниц, бизнесмен не может быть выдан России, заявил РИА Новости черногорский адвокат предпринимателя Милош Вуксанович.Российский адвокат экс-владельца Черкизовского рынка Марина Русакова сообщила накануне РИА Новости, что ее клиент освобожден из-под ареста, он получил политическое убежище в Черногории и "не может быть экстрадирован в Россию".Решение о предоставлении убежища предпринимателю приняло в пятницу МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. Согласно частично опубликованному решению суда, предприниматель получил убежище в Черногории из-за "политических гонений" в РФ.Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. В начала октября миллиардер был арестован судом Подгорицы.Он и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20211018/ubezhische-1755120541.html

черногория

россия

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черногория, тельман исмаилов, генеральная прокуратура рф, мвд черногории, россия