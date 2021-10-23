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Бастрыкин поручил выяснить причину отказа Черногории в выдаче Исмаилова
Бастрыкин поручил выяснить причину отказа Черногории в выдаче Исмаилова - РИА Новости, 23.10.2021
Бастрыкин поручил выяснить причину отказа Черногории в выдаче Исмаилова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче экс-владельца Черкизовского рынка... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T13:40
2021-10-23T14:45
черногория
александр бастрыкин
тельман исмаилов
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
мвд черногории
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщается на сайте СК РФ.Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло в пятницу МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна.Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. В начале октября миллиардер был арестован судом Подгорицы.Он и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.По данным на сайте СК, Исмаилову заочно инкриминировано убийство, незаконный оборот оружия, а также похищение человека.
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черногория, александр бастрыкин, тельман исмаилов, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), мвд черногории, россия
13:40 23.10.2021 (обновлено: 14:45 23.10.2021)
 
Бастрыкин поручил выяснить причину отказа Черногории в выдаче Исмаилова

Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче Тельмана Исмаилова

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТельман Исмаилов
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщается на сайте СК РФ.
Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло в пятницу МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна.

"Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением... За совершение указанных тяжких преступлений Исмаилов установленного законом наказания не понес, продолжая находиться в розыске. Председатель СК РФ, на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова, поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. В начале октября миллиардер был арестован судом Подгорицы.
Он и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
По данным на сайте СК, Исмаилову заочно инкриминировано убийство, незаконный оборот оружия, а также похищение человека.
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ЧерногорияАлександр БастрыкинТельман ИсмаиловГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)МВД ЧерногорииРоссия
 
 
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