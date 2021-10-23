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https://ria.ru/20211023/investitsii-1755902902.html
На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине - РИА Новости, 23.10.2021
На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас, посол Великобритании Мелинда Симмонс и временно поверенный в делах США Кристина Квин заявили, что провал... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T01:49
2021-10-23T05:39
в мире
украина
киев
сша
вашингтон (город)
лондон
владимир зеленский
нато
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас, посол Великобритании Мелинда Симмонс и временно поверенный в делах США Кристина Квин заявили, что провал реформы судебной системы на Украине может повлиять на инвестиции и евроатлантическую интеграцию.Кристина Квин также согласилась с тем, что в Украине впервые за 30 лет появился импульс для реформирования судебной системы. "Но для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, ЕС Украине придется усовершенствоваться. В частности, это касается верховенства права и судебной системы", - сказала она в эфире программы.Мелинда Симмонс, в свою очередь, отметила, что провал судебной реформы Украины может обернуться остановкой инвестиций. "Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я соглашаюсь с Кристиной, что это станет растущей проблемой для евроатлантических планов Украины", - сказала посол.В то же время представители Британии и США отметили, что Лондон и Вашингтон будут продолжать помогать Украине с внедрением реформ.Президент Украины Владимир Зеленский в марте сообщил о планах глобальной судебной реформы и идее создания "суда в смартфоне". По его мнению, успешная судебная реформа является катализатором успешной интеграции Украины в ЕС и НАТО. Тогда же глава государства отметил, что на Украине наблюдается дефицит судей, из-за чего часто людям приходится годами ждать в очереди рассмотрения их дела. Также Зеленский указал на необходимость упрощения бюрократических процедур.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20211023/timoshenko-1755901799.html
https://ria.ru/20211022/ukraina-1755889095.html
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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), лондон, владимир зеленский, нато, верховная рада украины
01:49 23.10.2021 (обновлено: 05:39 23.10.2021)
 
На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине

В ЕС, Британии и США увидели угрозу инвестициям из-за провала судебной реформы на Украине

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас, посол Великобритании Мелинда Симмонс и временно поверенный в делах США Кристина Квин заявили, что провал реформы судебной системы на Украине может повлиять на инвестиции и евроатлантическую интеграцию.
"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс (для реформирования судебной системы – ред.). Политическое лидерство страны готово, и необходимые для перезагрузки системы законы также принимаются. Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе… Это также очень важно для инвестиций, как внутри, так и снаружи. Инвесторы должны быть уверены: если что-то пойдет не так - суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности", - сказал Маасикас в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.
Кристина Квин также согласилась с тем, что в Украине впервые за 30 лет появился импульс для реформирования судебной системы. "Но для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, ЕС Украине придется усовершенствоваться. В частности, это касается верховенства права и судебной системы", - сказала она в эфире программы.
Мелинда Симмонс, в свою очередь, отметила, что провал судебной реформы Украины может обернуться остановкой инвестиций. "Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я соглашаюсь с Кристиной, что это станет растущей проблемой для евроатлантических планов Украины", - сказала посол.
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В то же время представители Британии и США отметили, что Лондон и Вашингтон будут продолжать помогать Украине с внедрением реформ.
Президент Украины Владимир Зеленский в марте сообщил о планах глобальной судебной реформы и идее создания "суда в смартфоне". По его мнению, успешная судебная реформа является катализатором успешной интеграции Украины в ЕС и НАТО. Тогда же глава государства отметил, что на Украине наблюдается дефицит судей, из-за чего часто людям приходится годами ждать в очереди рассмотрения их дела. Также Зеленский указал на необходимость упрощения бюрократических процедур.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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