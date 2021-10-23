01:49 23.10.2021 (обновлено: 05:39 23.10.2021)
На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
В ЕС, Британии и США увидели угрозу инвестициям из-за провала судебной реформы на Украине
"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс (для реформирования судебной системы – ред.). Политическое лидерство страны готово, и необходимые для перезагрузки системы законы также принимаются. Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе… Это также очень важно для инвестиций, как внутри, так и снаружи. Инвесторы должны быть уверены: если что-то пойдет не так - суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности", - сказал Маасикас в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.
Кристина Квин также согласилась с тем, что в Украине впервые за 30 лет появился импульс для реформирования судебной системы. "Но для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, ЕС Украине придется усовершенствоваться. В частности, это касается верховенства права и судебной системы", - сказала она в эфире программы.
Мелинда Симмонс, в свою очередь, отметила, что провал судебной реформы Украины может обернуться остановкой инвестиций. "Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я соглашаюсь с Кристиной, что это станет растущей проблемой для евроатлантических планов Украины", - сказала посол.
Президент Украины Владимир Зеленский в марте сообщил о планах глобальной судебной реформы и идее создания "суда в смартфоне". По его мнению, успешная судебная реформа является катализатором успешной интеграции Украины в ЕС и НАТО. Тогда же глава государства отметил, что на Украине наблюдается дефицит судей, из-за чего часто людям приходится годами ждать в очереди рассмотрения их дела. Также Зеленский указал на необходимость упрощения бюрократических процедур.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.