09:45 23.10.2021 (обновлено: 11:07 23.10.2021)
Россия не обязана идти навстречу Европе в ситуации с газом, считают немцы
Читатели Die Zeit заступились за "Северный поток — 2 и обвинили Европу в пропаганде
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit убеждены, что именно европейские страны несут полную ответственность за разразившийся газовый кризис, тогда как обвинения в адрес России голословны.
Так, пользователь под ником jangohatmonatskarte считает, что Европа "сама себе подставила ножку" и вынуждена сотрудничать со спекулянтами, наживающимися на ее положении.
"С чего так все разволновались? Высокие цены на ископаемые энергоносители — это ведь именно то, чего все хотели ради защиты климата", — задается вопросом Herr Stern.
"Классический гол в свои ворота", — отметил MiGomf.
Он обратил внимание на то, что сначала европейцы сознательно отказывались от долговременных контрактов, чтобы затормозить развитие России и позволить США поставлять свой сланцевый газ, однако последние теперь предпочитают экспортировать его в Азию из-за высокой прибыли, а сама Европа лишилась возможности планировать расходы на топливо.
Большинство читателей также заступились за Россию и поддержали запуск трубопровода "Северный поток — 2".
"Насколько я помню, мы ввели против России санкции. Мне может кто-нибудь сказать, с какой стати они теперь должны идти нам навстречу?", — спрашивает evcreimer.
"А чего плохого конкретно сделала Россия? Не соблюдала договоры? Эта избитая враждебная пропаганда действует мне на нервы!", — подчеркнул fladenbrot05.
19 октября, 16:43Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока — 2"
Другой пользователь поинтересовался, почему немцы за свой счет должны участвовать в финансировании Украины.
"Мы эту штуку построили, она обошлась в несколько миллиардов нам и русским. Понятно, что они хотят ее запустить, и мы должны это сделать как можно скорее", — заключил он.
Газопровод "Северный поток — 2" проложен от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора для обеспечения соответствия условиям Газовой директивы Евросоюза.
Накануне Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу произойдет очень быстро, если немецкий регулятор сертифицирует оператора "Северного потока — 2". Россия неоднократно отмечала, что выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>