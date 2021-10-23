https://ria.ru/20211023/gaz-1755913955.html

Немцы "послали куда подальше" критиков России

Россия не обязана идти навстречу Европе в ситуации с газом, считают немцы - РИА Новости, 23.10.2021

Немцы "послали куда подальше" критиков России

Читатели немецкой газеты Die Zeit убеждены, что именно европейские страны несут полную ответственность за разразившийся газовый кризис, тогда как обвинения в... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T09:45

2021-10-23T09:45

2021-10-23T11:07

в мире

сша

германия

владимир путин

евросоюз

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit убеждены, что именно европейские страны несут полную ответственность за разразившийся газовый кризис, тогда как обвинения в адрес России голословны.Так, пользователь под ником jangohatmonatskarte считает, что Европа "сама себе подставила ножку" и вынуждена сотрудничать со спекулянтами, наживающимися на ее положении."Классический гол в свои ворота", — отметил MiGomf.Он обратил внимание на то, что сначала европейцы сознательно отказывались от долговременных контрактов, чтобы затормозить развитие России и позволить США поставлять свой сланцевый газ, однако последние теперь предпочитают экспортировать его в Азию из-за высокой прибыли, а сама Европа лишилась возможности планировать расходы на топливо.Большинство читателей также заступились за Россию и поддержали запуск трубопровода "Северный поток — 2"."А чего плохого конкретно сделала Россия? Не соблюдала договоры? Эта избитая враждебная пропаганда действует мне на нервы!", — подчеркнул fladenbrot05.Другой пользователь поинтересовался, почему немцы за свой счет должны участвовать в финансировании Украины.Газопровод "Северный поток — 2" проложен от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора для обеспечения соответствия условиям Газовой директивы Евросоюза.Накануне Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу произойдет очень быстро, если немецкий регулятор сертифицирует оператора "Северного потока — 2". Россия неоднократно отмечала, что выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211019/potok-1755131339.html

https://ria.ru/20211019/potok-1755242908.html

https://ria.ru/20211006/mstiteli-1753419031.html

сша

германия

россия

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в мире, сша, германия, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, россия