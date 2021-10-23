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Немцы "послали куда подальше" критиков России
Россия не обязана идти навстречу Европе в ситуации с газом, считают немцы - РИА Новости, 23.10.2021
Немцы "послали куда подальше" критиков России
Читатели немецкой газеты Die Zeit убеждены, что именно европейские страны несут полную ответственность за разразившийся газовый кризис, тогда как обвинения в... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T09:45
2021-10-23T11:07
в мире
сша
германия
владимир путин
евросоюз
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit убеждены, что именно европейские страны несут полную ответственность за разразившийся газовый кризис, тогда как обвинения в адрес России голословны.Так, пользователь под ником jangohatmonatskarte считает, что Европа "сама себе подставила ножку" и вынуждена сотрудничать со спекулянтами, наживающимися на ее положении."Классический гол в свои ворота", — отметил MiGomf.Он обратил внимание на то, что сначала европейцы сознательно отказывались от долговременных контрактов, чтобы затормозить развитие России и позволить США поставлять свой сланцевый газ, однако последние теперь предпочитают экспортировать его в Азию из-за высокой прибыли, а сама Европа лишилась возможности планировать расходы на топливо.Большинство читателей также заступились за Россию и поддержали запуск трубопровода "Северный поток — 2"."А чего плохого конкретно сделала Россия? Не соблюдала договоры? Эта избитая враждебная пропаганда действует мне на нервы!", — подчеркнул fladenbrot05.Другой пользователь поинтересовался, почему немцы за свой счет должны участвовать в финансировании Украины.Газопровод "Северный поток — 2" проложен от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора для обеспечения соответствия условиям Газовой директивы Евросоюза.Накануне Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу произойдет очень быстро, если немецкий регулятор сертифицирует оператора "Северного потока — 2". Россия неоднократно отмечала, что выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211019/potok-1755131339.html
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в мире, сша, германия, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, россия
09:45 23.10.2021 (обновлено: 11:07 23.10.2021)
 
Россия не обязана идти навстречу Европе в ситуации с газом, считают немцы

Читатели Die Zeit заступились за "Северный поток — 2 и обвинили Европу в пропаганде

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit убеждены, что именно европейские страны несут полную ответственность за разразившийся газовый кризис, тогда как обвинения в адрес России голословны.
Так, пользователь под ником jangohatmonatskarte считает, что Европа "сама себе подставила ножку" и вынуждена сотрудничать со спекулянтами, наживающимися на ее положении.
"С чего так все разволновались? Высокие цены на ископаемые энергоносители — это ведь именно то, чего все хотели ради защиты климата", — задается вопросом Herr Stern.
"Классический гол в свои ворота", — отметил MiGomf.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Он обратил внимание на то, что сначала европейцы сознательно отказывались от долговременных контрактов, чтобы затормозить развитие России и позволить США поставлять свой сланцевый газ, однако последние теперь предпочитают экспортировать его в Азию из-за высокой прибыли, а сама Европа лишилась возможности планировать расходы на топливо.
Большинство читателей также заступились за Россию и поддержали запуск трубопровода "Северный поток — 2".
"Насколько я помню, мы ввели против России санкции. Мне может кто-нибудь сказать, с какой стати они теперь должны идти нам навстречу?", — спрашивает evcreimer.
"А чего плохого конкретно сделала Россия? Не соблюдала договоры? Эта избитая враждебная пропаганда действует мне на нервы!", — подчеркнул fladenbrot05.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока — 2"
Другой пользователь поинтересовался, почему немцы за свой счет должны участвовать в финансировании Украины.
"Мы эту штуку построили, она обошлась в несколько миллиардов нам и русским. Понятно, что они хотят ее запустить, и мы должны это сделать как можно скорее", — заключил он.
Газопровод "Северный поток — 2" проложен от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора для обеспечения соответствия условиям Газовой директивы Евросоюза.
Накануне Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу произойдет очень быстро, если немецкий регулятор сертифицирует оператора "Северного потока — 2". Россия неоднократно отмечала, что выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа.
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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В США придумали, как отомстить России за "Северный поток — 2" и Крым
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАГерманияВладимир ПутинЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
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