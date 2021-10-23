https://ria.ru/20211023/garkalin-1755952073.html
Сепсис и полное поражение легких? Вся правда о состоянии Гаркалина
Агент ответила на сообщения о критическом состоянии Гаркалина - РИА Новости, 23.10.2021
Сепсис и полное поражение легких? Вся правда о состоянии Гаркалина
Представитель артиста Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе со "Звездой" опровергла сообщения о развитии у него сепсиса и почти полном поражении легких. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T16:07
2021-10-23T16:07
2021-10-23T16:54
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валерий гаркалин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Представитель артиста Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе со "Звездой" опровергла сообщения о развитии у него сепсиса и почти полном поражении легких."Я понятия не имею, что за бред они пишут и откуда у них эта информация. Ни дочери его, ни мне ничего подобного не сообщали", — сказала она, комментируя появившиеся в некоторых СМИ публикации о резком ухудшении состояния Гаркалина.Актера госпитализировали с COVID-19 в начале октября, а затем перевели в реанимацию. Состояние Гаркалина оценивалось как стабильно тяжелое.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html
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общество, валерий гаркалин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:07 23.10.2021 (обновлено: 16:54 23.10.2021)
Агент ответила на сообщения о критическом состоянии Гаркалина
Агент Теплова назвала сообщения о развитии у Гаркалина сепсиса бредом