https://ria.ru/20211023/garkalin-1755952073.html

Сепсис и полное поражение легких? Вся правда о состоянии Гаркалина

Агент ответила на сообщения о критическом состоянии Гаркалина - РИА Новости, 23.10.2021

Сепсис и полное поражение легких? Вся правда о состоянии Гаркалина

Представитель артиста Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе со "Звездой" опровергла сообщения о развитии у него сепсиса и почти полном поражении легких. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T16:07

2021-10-23T16:07

2021-10-23T16:54

культура

общество

валерий гаркалин

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/32/1516753256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d833f87c0e17d132a696b4173e38a6f6.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Представитель артиста Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе со "Звездой" опровергла сообщения о развитии у него сепсиса и почти полном поражении легких."Я понятия не имею, что за бред они пишут и откуда у них эта информация. Ни дочери его, ни мне ничего подобного не сообщали", — сказала она, комментируя появившиеся в некоторых СМИ публикации о резком ухудшении состояния Гаркалина.Актера госпитализировали с COVID-19 в начале октября, а затем перевели в реанимацию. Состояние Гаркалина оценивалось как стабильно тяжелое.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, валерий гаркалин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии