https://ria.ru/20211023/frg-1755914381.html

Эксперт из ФРГ поддержал "умеренный консерватизм" Путина

Эксперт из ФРГ поддержал "умеренный консерватизм" Путина - РИА Новости, 23.10.2021

Эксперт из ФРГ поддержал "умеренный консерватизм" Путина

Президент РФ Владимир Путин поступает правильно, борясь с переписыванием истории и проявлениями "обратного расизма", сказал РИА Новости официальный... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T09:53

2021-10-23T09:53

2021-10-23T09:53

европа

владимир путин

россия

армин-паулюс хампель

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БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поступает правильно, борясь с переписыванием истории и проявлениями "обратного расизма", сказал РИА Новости официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по международной политике, член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель."Слова Путина о "чрезмерном акценте на расовой принадлежности" хорошо описывают нынешнюю тенденцию "обратного расизма", которую мы наблюдаем на Западе. Разрушать статую Христофора Колумба в США или статуи Кольбера и Наполеона во Франции, потому что они могли быть расистами, - это абсурд. ... Историю переписывают. ... Разделение людей по цвету кожи - это явный расизм, который противоречит стремлениям таких выдающихся личностей, как Мартин Лютер Кинг. Президент Путин поступает правильно, заостряя внимание на этом", - сказал Хампель.Политик считает "умеренный консерватизм", которого придерживается Путин, идеальным подходом к управлению современным миром. Тем не менее, по словам Хампеля, такой взгляд может "удивить людей в Европе, которые регулярно демонизируют Россию".Он рассказал, что вырос в консервативной семье, и считает, что мужчины должны служить женщинам, и это не является дискриминацией. По его словам, "молчаливое большинство" жителей Германии думает так же, в отличие от значительной части европейской "элиты".

https://ria.ru/20211021/putin-1755656453.html

европа

россия

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европа, владимир путин, россия, армин-паулюс хампель