Эксперт из ФРГ поддержал "умеренный консерватизм" Путина
Армин-Паулюс Хампель: Путин прав в борьбе с переписыванием истории и "обратным расизмом"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поступает правильно, борясь с переписыванием истории и проявлениями "обратного расизма", сказал РИА Новости официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по международной политике, член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель.
"Слова Путина о "чрезмерном акценте на расовой принадлежности" хорошо описывают нынешнюю тенденцию "обратного расизма", которую мы наблюдаем на Западе. Разрушать статую Христофора Колумба в США или статуи Кольбера и Наполеона во Франции, потому что они могли быть расистами, - это абсурд. ... Историю переписывают. ... Разделение людей по цвету кожи - это явный расизм, который противоречит стремлениям таких выдающихся личностей, как Мартин Лютер Кинг. Президент Путин поступает правильно, заостряя внимание на этом", - сказал Хампель.
Политик считает "умеренный консерватизм", которого придерживается Путин, идеальным подходом к управлению современным миром. Тем не менее, по словам Хампеля, такой взгляд может "удивить людей в Европе, которые регулярно демонизируют Россию".
"Для меня консерватизм означает хранить весь хороший опыт из прошлого и оставаться открытым для новых экспериментов. Также важна преемственность и семейные ценности. Нам нужно вернуться к консервативным идеологиям при виде хаоса, который приносят в США или Европу... радикальный феминизм и экстремизм", - сообщил Хампель.
Он рассказал, что вырос в консервативной семье, и считает, что мужчины должны служить женщинам, и это не является дискриминацией. По его словам, "молчаливое большинство" жителей Германии думает так же, в отличие от значительной части европейской "элиты".
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