https://ria.ru/20211023/finlyandiya-1755523982.html
В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке
В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке - РИА Новости, 23.10.2021
В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке
Финские ученые из Центра технических исследований (VTT) создали технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T01:16
2021-10-23T01:16
2021-10-23T01:16
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Финские ученые из Центра технических исследований (VTT) создали технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории, сообщает "Европульс".Искусственный напиток практически не отличается по вкусу и аромату от обычного. Клетки кофейного дерева в лаборатории превращают в биомассу, которую можно обжарить и заварить.Новая технология поможет сделать производство более экологичным, так как зачастую для посадки кофейных деревьев вырубают целые леса, а для выращивания — используют вредные удобрения.В этом году, применив похожую технологию, французские ученые смогли вырастить в лаборатории фуа-гра.
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
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финляндия, новости - туризм, туризм, технологии, стиль жизни, гастрономия
В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке
В Финляндии научились делать искусственный кофе, почти не отличимый по вкусу от обычного