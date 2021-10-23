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Туризм
https://ria.ru/20211023/finlyandiya-1755523982.html
В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке
В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке - РИА Новости, 23.10.2021
В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке
Финские ученые из Центра технических исследований (VTT) создали технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T01:16
2021-10-23T01:16
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Финские ученые из Центра технических исследований (VTT) создали технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории, сообщает "Европульс".Искусственный напиток практически не отличается по вкусу и аромату от обычного. Клетки кофейного дерева в лаборатории превращают в биомассу, которую можно обжарить и заварить.Новая технология поможет сделать производство более экологичным, так как зачастую для посадки кофейных деревьев вырубают целые леса, а для выращивания — используют вредные удобрения.В этом году, применив похожую технологию, французские ученые смогли вырастить в лаборатории фуа-гра.
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финляндия, новости - туризм, туризм, технологии, стиль жизни, гастрономия
01:16 23.10.2021
 
В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке

В Финляндии научились делать искусственный кофе, почти не отличимый по вкусу от обычного

© РИА Новости / Мария СеливановаОтдых в Доминикане
Отдых в Доминикане - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Финские ученые из Центра технических исследований (VTT) создали технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории, сообщает "Европульс".
Искусственный напиток практически не отличается по вкусу и аромату от обычного. Клетки кофейного дерева в лаборатории превращают в биомассу, которую можно обжарить и заварить.
Новая технология поможет сделать производство более экологичным, так как зачастую для посадки кофейных деревьев вырубают целые леса, а для выращивания — используют вредные удобрения.
В этом году, применив похожую технологию, французские ученые смогли вырастить в лаборатории фуа-гра.
Морской бассейн в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.01.2020
26 января 2020, 08:00Туризм
Нескучный Хельсинки. Чем заняться туристу в финской столице
 
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