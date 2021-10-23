https://ria.ru/20211023/finlyandiya-1755523982.html

В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке

В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке - РИА Новости, 23.10.2021

В Финляндии ученые вырастили кофе в пробирке

Финские ученые из Центра технических исследований (VTT) создали технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T01:16

2021-10-23T01:16

2021-10-23T01:16

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Финские ученые из Центра технических исследований (VTT) создали технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории, сообщает "Европульс".Искусственный напиток практически не отличается по вкусу и аромату от обычного. Клетки кофейного дерева в лаборатории превращают в биомассу, которую можно обжарить и заварить.Новая технология поможет сделать производство более экологичным, так как зачастую для посадки кофейных деревьев вырубают целые леса, а для выращивания — используют вредные удобрения.В этом году, применив похожую технологию, французские ученые смогли вырастить в лаборатории фуа-гра.

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, новости - туризм, туризм, технологии, стиль жизни, гастрономия