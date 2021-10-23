https://ria.ru/20211023/evrosoyuz-1755951731.html
В Британии назвали три страшные ошибки Евросоюза
В Британии назвали три страшные ошибки Евросоюза - РИА Новости, 23.10.2021
В Британии назвали три страшные ошибки Евросоюза
Евросоюз превратился в неудавшуюся федерацию, напоминающую "диснеевскую сказку" в обертке правовых хитросплетений. Об этом пишет в статье для The Telegraph... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T16:06
2021-10-23T16:06
2021-10-23T16:34
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китай
польша
евросоюз
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Евросоюз превратился в неудавшуюся федерацию, напоминающую "диснеевскую сказку" в обертке правовых хитросплетений. Об этом пишет в статье для The Telegraph журналистка Шерелл Джейкобс."Каждый день мы получаем все новые напоминания о том, что Британии посчастливилось сбежать, пока у нее еще была такая возможность", — считает она.По словам Джейкобс, ЕС стоит на пороге кризиса, угрожающего его существованию. Журналистка полагает, что организация неверно понимает современность, допуская ошибки по нескольким направлениям.Во-первых, Евросоюз слишком активно вмешивается в управление экономикой стран-членов, что обеспечивает в лучшем случае медленный рост. Во-вторых, он стал претендовать на глобальную значимость, хотя не имеет реальной возможности конкурировать, например, с Китаем. Наконец, пандемия обнажила множество изъянов в структуре ЕС, а нелогичные меры вроде закрытия границ укрепили центробежные силы.Джейкобс добавила, что даже если ЕС не распадется, его в любом случае ждет моральное устаревание, вопрос только в том, когда это случится.В комментариях читатели согласились с доводами журналистки."Как и все империи в истории, ЕС разделит ту же самую печальную судьбу. Он слишком высокомерен, слишком несговорчив, слишком неэффективен и в конечном счете слишком отвратителен, чтобы выжить", — написал Vexed Bermoothes."У ЕС классический синдром отвергнутого любовника", — добавил Adam Willis.Некоторые читатели посчитали, что Британии необходимо пристально следить за ситуацией в ЕС, чтобы при из него других стран оперативно предложить взаимовыгодные двусторонние торговые сделки.Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января 2020 года. За это на референдуме в 2016 году проголосовали 52 процента британцев. До конца 2020-го действовал переходный период, а с 1 января 2021-го вступило в силу соглашение, в соответствии с которым Лондон вышел из единого рынка и таможенного союза ЕС, но продолжил свободную торговлю с Европой без пошлин и квот.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, китай, польша, евросоюз
16:06 23.10.2021 (обновлено: 16:34 23.10.2021)
В Британии назвали три страшные ошибки Евросоюза
Читатели The Telegraph: Евросоюз слишком высокомерен и неэффективен, чтобы выжить
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Евросоюз
превратился в неудавшуюся федерацию, напоминающую "диснеевскую сказку" в обертке правовых хитросплетений. Об этом пишет в статье для The Telegraph
журналистка Шерелл Джейкобс.
"Каждый день мы получаем все новые напоминания о том, что Британии посчастливилось сбежать, пока у нее еще была такая возможность", — считает она.
По словам Джейкобс, ЕС стоит на пороге кризиса, угрожающего его существованию. Журналистка полагает, что организация неверно понимает современность, допуская ошибки по нескольким направлениям.
Во-первых, Евросоюз слишком активно вмешивается в управление экономикой стран-членов, что обеспечивает в лучшем случае медленный рост. Во-вторых, он стал претендовать на глобальную значимость, хотя не имеет реальной возможности конкурировать, например, с Китаем
. Наконец, пандемия обнажила множество изъянов в структуре ЕС, а нелогичные меры вроде закрытия границ укрепили центробежные силы.
Джейкобс добавила, что даже если ЕС не распадется, его в любом случае ждет моральное устаревание, вопрос только в том, когда это случится.
В комментариях читатели согласились с доводами журналистки.
"Как и все империи в истории, ЕС разделит ту же самую печальную судьбу. Он слишком высокомерен, слишком несговорчив, слишком неэффективен и в конечном счете слишком отвратителен, чтобы выжить", — написал Vexed Bermoothes.
"У ЕС классический синдром отвергнутого любовника", — добавил Adam Willis.
Некоторые читатели посчитали, что Британии необходимо пристально следить за ситуацией в ЕС, чтобы при из него других стран оперативно предложить взаимовыгодные двусторонние торговые сделки.
Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января 2020 года. За это на референдуме в 2016 году проголосовали 52 процента британцев. До конца 2020-го действовал переходный период, а с 1 января 2021-го вступило в силу соглашение, в соответствии с которым Лондон вышел из единого рынка и таможенного союза ЕС, но продолжил свободную торговлю с Европой без пошлин и квот.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>