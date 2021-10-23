https://ria.ru/20211023/evrosoyuz-1755951731.html

В Британии назвали три страшные ошибки Евросоюза

В Британии назвали три страшные ошибки Евросоюза - РИА Новости, 23.10.2021

В Британии назвали три страшные ошибки Евросоюза

Евросоюз превратился в неудавшуюся федерацию, напоминающую "диснеевскую сказку" в обертке правовых хитросплетений. Об этом пишет в статье для The Telegraph... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T16:06

2021-10-23T16:06

2021-10-23T16:34

в мире

китай

польша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Евросоюз превратился в неудавшуюся федерацию, напоминающую "диснеевскую сказку" в обертке правовых хитросплетений. Об этом пишет в статье для The Telegraph журналистка Шерелл Джейкобс."Каждый день мы получаем все новые напоминания о том, что Британии посчастливилось сбежать, пока у нее еще была такая возможность", — считает она.По словам Джейкобс, ЕС стоит на пороге кризиса, угрожающего его существованию. Журналистка полагает, что организация неверно понимает современность, допуская ошибки по нескольким направлениям.Во-первых, Евросоюз слишком активно вмешивается в управление экономикой стран-членов, что обеспечивает в лучшем случае медленный рост. Во-вторых, он стал претендовать на глобальную значимость, хотя не имеет реальной возможности конкурировать, например, с Китаем. Наконец, пандемия обнажила множество изъянов в структуре ЕС, а нелогичные меры вроде закрытия границ укрепили центробежные силы.Джейкобс добавила, что даже если ЕС не распадется, его в любом случае ждет моральное устаревание, вопрос только в том, когда это случится.В комментариях читатели согласились с доводами журналистки."Как и все империи в истории, ЕС разделит ту же самую печальную судьбу. Он слишком высокомерен, слишком несговорчив, слишком неэффективен и в конечном счете слишком отвратителен, чтобы выжить", — написал Vexed Bermoothes."У ЕС классический синдром отвергнутого любовника", — добавил Adam Willis.Некоторые читатели посчитали, что Британии необходимо пристально следить за ситуацией в ЕС, чтобы при из него других стран оперативно предложить взаимовыгодные двусторонние торговые сделки.Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января 2020 года. За это на референдуме в 2016 году проголосовали 52 процента британцев. До конца 2020-го действовал переходный период, а с 1 января 2021-го вступило в силу соглашение, в соответствии с которым Лондон вышел из единого рынка и таможенного союза ЕС, но продолжил свободную торговлю с Европой без пошлин и квот.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211022/polsha-1755715988.html

https://ria.ru/20211021/unizhenie-1755530516.html

https://ria.ru/20211019/putin-1755181775.html

китай

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, польша, евросоюз