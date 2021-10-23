https://ria.ru/20211023/ekvador-1755980677.html
Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме
Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме - РИА Новости, 23.10.2021
Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме
Семеро заключенных найдены повешенными в тюрьме Эквадора, где несколько дней назад были обнаружены тела четверых узников, сообщила пенитенциарная служба страны... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T22:52
2021-10-23T22:52
2021-10-23T22:57
в мире
эквадор
гуаяс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/96/923309677_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_3f8b20f8658e717ab515446576589b6a.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Семеро заключенных найдены повешенными в тюрьме Эквадора, где несколько дней назад были обнаружены тела четверых узников, сообщила пенитенциарная служба страны (SNAI)."SNAI информирует, что в зоне для частных встреч павильона 10 тюрьмы Гуаяс найдены повешенными тела семи заключенных. SNAI предоставляет всю необходимую помощь полиции и прокуратуре в расследовании", - отмечается в заявлении.14 октября в тюрьме штата Гуаяс были найдены повешенными также в зоне для частных встреч тела четверых заключенных.В этой же тюрьме в конце сентября произошли беспорядки, в результате которых погибли 119 человек, около 80 были ранены. В тюрьме было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 1136 патронов разного калибра, 250 ножей, 5 гранат, 60 сотовых телефонов и 6 килограммов наркотиков.Тюрьмы Эквадора переполнены. По данным SNAI, они рассчитаны на 29 600 человек, при этом сейчас в них содержат около 40 тысяч заключенных. После случая в тюрьме провинции Гуаяс правительство Эквадора решило помиловать 2 тысячи человек, среди которых - пожилые люди, женщины и неизлечимо больные. Также будут депортированы заключенные-иностранцы.
https://ria.ru/20211004/tyurma-1752921538.html
https://ria.ru/20211002/tyurma-1752828759.html
эквадор
гуаяс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/96/923309677_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ba0198e028d6f5d4cdcbde0c3f25e142.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, гуаяс
22:52 23.10.2021 (обновлено: 22:57 23.10.2021)
Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме
В эквадорской тюрьме обнаружили тела семи заключенных
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости.
Семеро заключенных найдены повешенными в тюрьме Эквадора
, где несколько дней назад были обнаружены тела четверых узников, сообщила пенитенциарная служба страны (SNAI).
"SNAI информирует, что в зоне для частных встреч павильона 10 тюрьмы Гуаяс найдены повешенными тела семи заключенных. SNAI предоставляет всю необходимую помощь полиции и прокуратуре в расследовании", - отмечается в заявлении.
14 октября в тюрьме штата Гуаяс
были найдены повешенными также в зоне для частных встреч тела четверых заключенных.
В этой же тюрьме в конце сентября произошли беспорядки, в результате которых погибли 119 человек, около 80 были ранены. В тюрьме было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 1136 патронов разного калибра, 250 ножей, 5 гранат, 60 сотовых телефонов и 6 килограммов наркотиков.
Тюрьмы Эквадора переполнены. По данным SNAI, они рассчитаны на 29 600 человек, при этом сейчас в них содержат около 40 тысяч заключенных. После случая в тюрьме провинции Гуаяс правительство Эквадора решило помиловать 2 тысячи человек, среди которых - пожилые люди, женщины и неизлечимо больные. Также будут депортированы заключенные-иностранцы.