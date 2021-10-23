https://ria.ru/20211023/ekvador-1755980677.html

Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме

Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме - РИА Новости, 23.10.2021

Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме

Семеро заключенных найдены повешенными в тюрьме Эквадора, где несколько дней назад были обнаружены тела четверых узников, сообщила пенитенциарная служба страны... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T22:52

2021-10-23T22:52

2021-10-23T22:57

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эквадор

гуаяс

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Семеро заключенных найдены повешенными в тюрьме Эквадора, где несколько дней назад были обнаружены тела четверых узников, сообщила пенитенциарная служба страны (SNAI)."SNAI информирует, что в зоне для частных встреч павильона 10 тюрьмы Гуаяс найдены повешенными тела семи заключенных. SNAI предоставляет всю необходимую помощь полиции и прокуратуре в расследовании", - отмечается в заявлении.14 октября в тюрьме штата Гуаяс были найдены повешенными также в зоне для частных встреч тела четверых заключенных.В этой же тюрьме в конце сентября произошли беспорядки, в результате которых погибли 119 человек, около 80 были ранены. В тюрьме было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 1136 патронов разного калибра, 250 ножей, 5 гранат, 60 сотовых телефонов и 6 килограммов наркотиков.Тюрьмы Эквадора переполнены. По данным SNAI, они рассчитаны на 29 600 человек, при этом сейчас в них содержат около 40 тысяч заключенных. После случая в тюрьме провинции Гуаяс правительство Эквадора решило помиловать 2 тысячи человек, среди которых - пожилые люди, женщины и неизлечимо больные. Также будут депортированы заключенные-иностранцы.

https://ria.ru/20211004/tyurma-1752921538.html

https://ria.ru/20211002/tyurma-1752828759.html

эквадор

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в мире, эквадор, гуаяс