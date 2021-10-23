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Чернышенко отметил туристический потенциал Пензенской области
Чернышенко отметил туристический потенциал Пензенской области - РИА Новости, 23.10.2021
Чернышенко отметил туристический потенциал Пензенской области
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко отметил туристический потенциал... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T12:13
2021-10-23T12:13
2021-10-23T12:13
туризм
пензенская область
туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко отметил туристический потенциал региона и оценил несколько принципиально важных инфраструктурных проектов, сообщается на сайте кабмина.Он уточнил, что сейчас ожидается итоговое заключение Минстроя. После этого заявка будет рассмотрена на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.Кроме того, Олег Мельниченко рассказал, что одной из основных задач является решение проблемы транспортной доступности населённых пунктов и снижение количества заторов в пиковые часы на магистральных дорогах.В свою очередь, Чернышенко добавил, что развитие инфраструктуры на территории области поможет также реализации туристического потенциала региона.
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пензенская область, туризм, дмитрий чернышенко
Чернышенко отметил туристический потенциал Пензенской области
Чернышенко отметил туристический потенциал Пензенской области на встрече с главой региона
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
в ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко
отметил туристический потенциал региона и оценил несколько принципиально важных инфраструктурных проектов, сообщается на сайте кабмина.
"Пензенская область подавала заявку на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурсного отбора. Речь идёт о нескольких капиталоёмких дорожных объектах на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Заявленные проекты сделают регион комфортнее для жителей и повысят его привлекательность для инвесторов и туристов. Например, строительство объездной дороги позволит не только избавиться от пробок, но и простимулирует жилищное строительство. Считаю, что у субъекта есть все шансы на получение финансирования", – заявил Чернышенко.
Он уточнил, что сейчас ожидается итоговое заключение Минстроя. После этого заявка будет рассмотрена на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
Кроме того, Олег Мельниченко рассказал, что одной из основных задач является решение проблемы транспортной доступности населённых пунктов и снижение количества заторов в пиковые часы на магистральных дорогах.
"Первый проект – это автомобильные дороги, развязки и мост на территории примыкающих к областному центру районов – Бессоновского и Пензенского. Необходимо строительство объездной дороги протяжённостью 18,5 км – в обход пригородного села Бессоновка ... Также необходимо строительство моста и современных дорог между городом Спутник Пензенской области с примыкающим к нему большим микрорайоном Терновка и остальными частями города Пензы", – отметил глава региона.
В свою очередь, Чернышенко добавил, что развитие инфраструктуры на территории области поможет также реализации туристического потенциала региона.