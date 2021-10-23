https://ria.ru/20211023/chernyshenko-1755929666.html

Чернышенко отметил туристический потенциал Пензенской области

Чернышенко отметил туристический потенциал Пензенской области - РИА Новости, 23.10.2021

Чернышенко отметил туристический потенциал Пензенской области

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко отметил туристический потенциал... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T12:13

2021-10-23T12:13

2021-10-23T12:13

туризм

пензенская область

туризм

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко отметил туристический потенциал региона и оценил несколько принципиально важных инфраструктурных проектов, сообщается на сайте кабмина.Он уточнил, что сейчас ожидается итоговое заключение Минстроя. После этого заявка будет рассмотрена на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.Кроме того, Олег Мельниченко рассказал, что одной из основных задач является решение проблемы транспортной доступности населённых пунктов и снижение количества заторов в пиковые часы на магистральных дорогах.В свою очередь, Чернышенко добавил, что развитие инфраструктуры на территории области поможет также реализации туристического потенциала региона.

https://ria.ru/20211022/mordoviya-1755848416.html

пензенская область

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пензенская область, туризм, дмитрий чернышенко