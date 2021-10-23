https://ria.ru/20211023/baykal-1755917714.html
Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале
Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале - РИА Новости, 23.10.2021
Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале
Мазутного загрязнения на Байкале, о котором сообщили СМИ, не обнаружено, однако изменение цвета может быть связано с отмиранием водорослей, организована... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:31
2021-10-23T10:31
2021-10-23T11:17
происшествия
кабанский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
байкал
новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Мазутного загрязнения на Байкале, о котором сообщили СМИ, не обнаружено, однако изменение цвета может быть связано с отмиранием водорослей, организована проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.Ранее ряд СМИ сообщил, что в Кабанском районе Бурятии местные жители зафиксировали черные пятна на поверхности озера Байкал. По информации прессы со ссылкой на очевидцев, в воздухе пахнет мазутом."По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли. Но прокуратура все равно организовала проверку, направила специалистов для отбора проб. Информация будет после получения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
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происшествия, кабанский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), байкал, новости - туризм
10:31 23.10.2021 (обновлено: 11:17 23.10.2021)
Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале
Прокуратура проведет проверку после изменения цвета воды в Байкале из-за водорослей