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Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале
Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале - РИА Новости, 23.10.2021
Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале
Мазутного загрязнения на Байкале, о котором сообщили СМИ, не обнаружено, однако изменение цвета может быть связано с отмиранием водорослей, организована... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:31
2021-10-23T11:17
происшествия
кабанский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
байкал
новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Мазутного загрязнения на Байкале, о котором сообщили СМИ, не обнаружено, однако изменение цвета может быть связано с отмиранием водорослей, организована проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.Ранее ряд СМИ сообщил, что в Кабанском районе Бурятии местные жители зафиксировали черные пятна на поверхности озера Байкал. По информации прессы со ссылкой на очевидцев, в воздухе пахнет мазутом."По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли. Но прокуратура все равно организовала проверку, направила специалистов для отбора проб. Информация будет после получения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
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кабанский район
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происшествия, кабанский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), байкал, новости - туризм
10:31 23.10.2021 (обновлено: 11:17 23.10.2021)
 
Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале

Прокуратура проведет проверку после изменения цвета воды в Байкале из-за водорослей

© "Красный квадрат" (2020)Кадр из фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы"
Кадр из фильма Байкал. Удивительные приключения Юмы
© "Красный квадрат" (2020)
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Мазутного загрязнения на Байкале, о котором сообщили СМИ, не обнаружено, однако изменение цвета может быть связано с отмиранием водорослей, организована проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Кабанском районе Бурятии местные жители зафиксировали черные пятна на поверхности озера Байкал. По информации прессы со ссылкой на очевидцев, в воздухе пахнет мазутом.
"По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли. Но прокуратура все равно организовала проверку, направила специалистов для отбора проб. Информация будет после получения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
Кадр из фильма Байкал. Удивительные приключения Юмы
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ПроисшествияКабанский районФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)БайкалНовости - Туризм
 
 
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