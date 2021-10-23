https://ria.ru/20211023/baykal-1755917714.html

Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале

Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале - РИА Новости, 23.10.2021

Росприроднадзор обнаружил изменения цвета воды в Байкале

Мазутного загрязнения на Байкале, о котором сообщили СМИ, не обнаружено, однако изменение цвета может быть связано с отмиранием водорослей, организована... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T10:31

2021-10-23T10:31

2021-10-23T11:17

происшествия

кабанский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

байкал

новости - туризм

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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Мазутного загрязнения на Байкале, о котором сообщили СМИ, не обнаружено, однако изменение цвета может быть связано с отмиранием водорослей, организована проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.Ранее ряд СМИ сообщил, что в Кабанском районе Бурятии местные жители зафиксировали черные пятна на поверхности озера Байкал. По информации прессы со ссылкой на очевидцев, в воздухе пахнет мазутом."По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли. Но прокуратура все равно организовала проверку, направила специалистов для отбора проб. Информация будет после получения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211022/baykal-1755831798.html

кабанский район

байкал

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происшествия, кабанский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), байкал, новости - туризм