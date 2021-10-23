https://ria.ru/20211023/assanzh-1755977127.html

Невеста Ассанжа раскритиковала ЦРУ за "намерение" убить его

Невеста Ассанжа раскритиковала ЦРУ за "намерение" убить его - РИА Новости, 23.10.2021

Невеста Ассанжа раскритиковала ЦРУ за "намерение" убить его

Согласие суда Великобритании с выдачей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам после разоблачений о том, что ЦРУ якобы планировало похитить и... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T21:37

2021-10-23T21:37

2021-10-23T22:27

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сша

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джулиан ассанж

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ЛОНДОН, 23 окт - РИА Новости. Согласие суда Великобритании с выдачей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам после разоблачений о том, что ЦРУ якобы планировало похитить и убить его в 2017 году, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, было бы "совершенно непостижимым", заявила РИА Новости невеста Ассанжа Стелла Морис."После разоблачения того, что ЦРУ замышляло убить Джулиана в посольстве, было бы совершенно непостижимо, что Великобритания когда-либо согласится на экстрадицию", - сказала она.Морис в субботу присоединилась к сотням людей, которые прошли маршем от штаб-квартиры Би-би-си в центре Лондона до Высокого суда, где на следующей неделе будет рассматриваться апелляция Минюста США на предыдущее решение окружного судьи Великобритании не выдавать Ассанжа по состоянию здоровья.Редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон, которая шла рядом с Морис и несколькими британскими законодателями в начале марша с баннером "Не выдавать Ассанжа", также выразила надежду, что разоблачения, сделанные в прошлом месяце платформой Yahoo, помогут судьям Высокого суда исключить экстрадицию."Я надеюсь, что суд примет правильное решение и поддержит решение окружного суда о том, что он не должен быть выдан. Это единственное жизнеспособное решение, потому что в противном случае оно окажет разрушительное влияние на будущее журналистики", - сказала Храфнссон.В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение британского суда, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд Лондона рассмотрит апелляцию США 27-28 октября.СМИ ранее сообщали, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20210928/assanzh-1752231994.html

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в мире, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks