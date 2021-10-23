https://ria.ru/20211023/afganistan-1755950146.html

Пять человек погибли после нападений в Афганистане

Пять человек погибли после нападений в Афганистане - РИА Новости, 23.10.2021

Пять человек погибли после нападений в Афганистане

По меньшей мере пять человек погибли в результате нападений неизвестных в столице афганской провинции Нангархар в городе Джелалабад, сообщил источник РИА... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T15:52

2021-10-23T15:52

2021-10-23T15:52

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нангархар

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате нападений неизвестных в столице афганской провинции Нангархар в городе Джелалабад, сообщил источник РИА Новости в провинциальной полиции.По данным источника, в восьмом районе города автомобиль наехал на придорожную мину, в результате чего погиб один ребенок и еще трое получили ранения.Также в первом районе Джелалабада неизвестный открыл огонь по сотрудникам национальной безопасности, в результате чего погибли по меньшей мере четыре боевика движения "Талибан"* (признанно террористическим и запрещено в РФ).В то же время местный телеканал Tolo News сообщил о двух погибших талибах при атаке неизвестного, открывшего огонь в Джелалабаде, и двух пострадавших при взрыве автомобиля.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211023/afganistan-1755940436.html

https://ria.ru/20211022/bezhentsy-1755861918.html

афганистан

джелалабад

нангархар

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в мире, оон, талибан, афганистан, джелалабад, нангархар, мохаммад хасан ахунд