https://ria.ru/20211023/afganistan-1755940436.html

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв на электростанции в Кабуле

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв на электростанции в Кабуле - РИА Новости, 23.10.2021

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв на электростанции в Кабуле

Ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане, в результате чего Кабул остался без света, взяла на себя террористическая группировка "Исламское... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T14:09

2021-10-23T14:09

2021-10-23T14:09

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КАБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане, в результате чего Кабул остался без света, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление группировки.Ранее государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS) сообщила, что столица Афганистана Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города.Группировка заявила, что террористы взорвали опоры ЛЭП, расположенные в северном районе столицы, с целью нанести ущерб электроэнергетическому сектору страны.По данным источников агентства, линии электропередачи будут подсоединены к сети к вечеру субботы.МВД Афганистана заявило, что были задержаны три человека в связи со взрывом, однако оно не уточнило, являются ли они боевиками ИГ, отмечает агентство.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на экс-главу DABS Дауда Нурзая информировало, что подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может прекратиться к зиме, поскольку движение "Талибан"* не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с потребителей. По его словам, чтобы спасти ситуацию, Афганистану необходимо 90 миллионов долларов.По данным издания, половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, запад страны также получает электроэнергию из Ирана. Газета отмечает, что в Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет ГЭС, в этом году пострадало из-за засухи.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211021/afganistan-1755676873.html

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в мире, талибан, афганистан, исламское государство