https://ria.ru/20211022/zinovevskiyklub-1755744451.html

Заседание Зиновьевского клуба

Заседание Зиновьевского клуба - РИА Новости, 22.10.2021

Заседание Зиновьевского клуба

26 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместное заседание Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" и Дома-музея А.Ф. Лосева. Тема заседания: "О реализации Указа президента России "О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева".

2021-10-22T10:38

2021-10-22T10:38

2021-10-22T12:43

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1755744451.jpg?1634895827

Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга ЗИНОВЬЕВА;- академик РАН, научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дагмар МИРОНОВА;- директор Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова и Дома-музея А.Ф. Лосева Владимир СЕМЁНОВ;- руководитель отдела культурных проектов и связей с общественностью Дома-музея А.Ф. Лосева Олег ЕФИМОВ;- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;- профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид ПОЛЯКОВ;- директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева Алексей БЛИНОВ;- профессор Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ.Модератор - арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы