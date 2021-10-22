10:38 22.10.2021 (обновлено: 12:43 22.10.2021)
Заседание Зиновьевского клуба
26 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместное заседание Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" и Дома-музея А.Ф. Лосева. Тема заседания: "О реализации Указа президента России "О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева".
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- академик РАН, научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дагмар МИРОНОВА;
- директор Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова и Дома-музея А.Ф. Лосева Владимир СЕМЁНОВ;
- руководитель отдела культурных проектов и связей с общественностью Дома-музея А.Ф. Лосева Олег ЕФИМОВ;
- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;
- профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид ПОЛЯКОВ;
- директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;
- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева Алексей БЛИНОВ;
- профессор Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ.
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- академик РАН, научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дагмар МИРОНОВА;
- директор Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова и Дома-музея А.Ф. Лосева Владимир СЕМЁНОВ;
- руководитель отдела культурных проектов и связей с общественностью Дома-музея А.Ф. Лосева Олег ЕФИМОВ;
- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;
- профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид ПОЛЯКОВ;
- директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;
- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева Алексей БЛИНОВ;
- профессор Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ.
Модератор - арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА.
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