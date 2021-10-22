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Заседание Зиновьевского клуба
Заседание Зиновьевского клуба - РИА Новости, 22.10.2021
Заседание Зиновьевского клуба
26 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместное заседание Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" и Дома-музея А.Ф. Лосева. Тема заседания: "О реализации Указа президента России "О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева".
2021-10-22T10:38
2021-10-22T12:43
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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга ЗИНОВЬЕВА;- академик РАН, научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дагмар МИРОНОВА;- директор Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова и Дома-музея А.Ф. Лосева Владимир СЕМЁНОВ;- руководитель отдела культурных проектов и связей с общественностью Дома-музея А.Ф. Лосева Олег ЕФИМОВ;- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;- профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид ПОЛЯКОВ;- директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева Алексей БЛИНОВ;- профессор Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ.Модератор - арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
10:38 22.10.2021 (обновлено: 12:43 22.10.2021)
 

Заседание Зиновьевского клуба

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26 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместное заседание Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" и Дома-музея А.Ф. Лосева. Тема заседания: "О реализации Указа президента России "О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева".
Задать вопрос
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- академик РАН, научный руководитель Института философии РАН Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дагмар МИРОНОВА;
- директор Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова и Дома-музея А.Ф. Лосева Владимир СЕМЁНОВ;
- руководитель отдела культурных проектов и связей с общественностью Дома-музея А.Ф. Лосева Олег ЕФИМОВ;
- заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН Анатолий ЧЕРНЯЕВ;
- профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид ПОЛЯКОВ;
- директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;
- заместитель руководителя Биографического института А.А. Зиновьева Алексей БЛИНОВ;
- профессор Московского университета МВД России Виталий БЕЛЬСКИЙ.
Модератор - арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ксения ЗИНОВЬЕВА.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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