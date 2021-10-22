20:34 22.10.2021 (обновлено: 22:11 22.10.2021)
Украина предложила "Газпрому" скидку на транзит газа сверх контракта
Зеленский заявил, что Украина предложила России скидку в 50% на транзит газа в Европу
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина предложила "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год, заявил Владимир Зеленский.
"Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для "Газпрома", — приводит его слова агентство Bloomberg.
По словам украинского лидера, Киев гарантирует транзит и особые антикризисные условия для объемов, которые превышают предусмотренные по контракту.
"Позвольте мне внести ясность: я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрые скоординированные меры могут остановить кризис", — подчеркнул Зеленский.
Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).
Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу возможностей.