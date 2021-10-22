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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211022/zavidovo-1755787048.html
В ОЭЗ "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк
В ОЭЗ "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк - РИА Новости, 22.10.2021
В ОЭЗ "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк
В особой экономической зоне "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:43
2021-10-22T13:43
тверская область
торжок
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 22 окт. – РИА Новости. В особой экономической зоне "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Проект важен как для наших гостей, так и для жителей Тверской области. Он связан с развитием курорта Завидово. 29 миллиардов рублей выделяется Завидово для строительства круглогодичного аквапарка, нескольких гостиниц", - сказал Руденя в телеэфире.По его словам, Завидово становится круглогодичным многофункциональным туристским центром."Летом, в период каникул, это путешествия с детьми, семьями речным транспортом. Можно будет пойти в аквапарк. Планируется открыть его в 2024-2025 годах. Большой семейный центр будет. А зимой будет возможность покататься на лыжах. Планируется создать лыжные тропы. Круглый год смогут отдыхать граждане в этой зоне", - отметил Руденя.Глава региона также сообщил, что Тверская область получит 3,8 миллиарда рублей на строительство отдельной железнодорожной ветки, которая соединит Октябрьскую железную дорогу с комплексом Завидово.
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торжок, игорь руденя
13:43 22.10.2021
 

В ОЭЗ "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк

© Фото : пресс-служба правительства тверской области ОЭЗ "Завидово" в Тверской области
ОЭЗ Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : пресс-служба правительства тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 окт. – РИА Новости. В особой экономической зоне "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Проект важен как для наших гостей, так и для жителей Тверской области. Он связан с развитием курорта Завидово. 29 миллиардов рублей выделяется Завидово для строительства круглогодичного аквапарка, нескольких гостиниц", - сказал Руденя в телеэфире.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:15Тверская область
Руденя рассказал о приоритетах соцэконом развития Тверской области
По его словам, Завидово становится круглогодичным многофункциональным туристским центром.
"Летом, в период каникул, это путешествия с детьми, семьями речным транспортом. Можно будет пойти в аквапарк. Планируется открыть его в 2024-2025 годах. Большой семейный центр будет. А зимой будет возможность покататься на лыжах. Планируется создать лыжные тропы. Круглый год смогут отдыхать граждане в этой зоне", - отметил Руденя.
Глава региона также сообщил, что Тверская область получит 3,8 миллиарда рублей на строительство отдельной железнодорожной ветки, которая соединит Октябрьскую железную дорогу с комплексом Завидово.
"На поезде смогут жители Твери, Торжка и других городов легко добраться до Завидово. Москвичам также просто будет доехать — с Ленинградского вокзала или Центральных диаметров", - сказал Руденя.
 
Тверская областьТоржокИгорь Руденя
 
 
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