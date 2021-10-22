https://ria.ru/20211022/zavidovo-1755787048.html

В ОЭЗ "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк

В ОЭЗ "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк - РИА Новости, 22.10.2021

В ОЭЗ "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк

В особой экономической зоне "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:43

2021-10-22T13:43

2021-10-22T13:43

тверская область

торжок

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 22 окт. – РИА Новости. В особой экономической зоне "Завидово" Тверской области к 2025 году построят аквапарк, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Проект важен как для наших гостей, так и для жителей Тверской области. Он связан с развитием курорта Завидово. 29 миллиардов рублей выделяется Завидово для строительства круглогодичного аквапарка, нескольких гостиниц", - сказал Руденя в телеэфире.По его словам, Завидово становится круглогодичным многофункциональным туристским центром."Летом, в период каникул, это путешествия с детьми, семьями речным транспортом. Можно будет пойти в аквапарк. Планируется открыть его в 2024-2025 годах. Большой семейный центр будет. А зимой будет возможность покататься на лыжах. Планируется создать лыжные тропы. Круглый год смогут отдыхать граждане в этой зоне", - отметил Руденя.Глава региона также сообщил, что Тверская область получит 3,8 миллиарда рублей на строительство отдельной железнодорожной ветки, которая соединит Октябрьскую железную дорогу с комплексом Завидово.

https://ria.ru/20211020/rudenya-1755431692.html

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