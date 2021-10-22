https://ria.ru/20211022/zaklyuchennye-1755800499.html

Минюст Украины разрешил заключенным пользоваться платной связью

Минюст Украины разрешил заключенным пользоваться платной связью - РИА Новости, 22.10.2021

Минюст Украины разрешил заключенным пользоваться платной связью

Министерство юстиции Украины запустило платную услугу, теперь заключенным в тюрьмах за деньги можно пользоваться телефоном и Интернетом, сообщается на странице... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:36

2021-10-22T14:36

2021-10-22T14:36

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денис малюська

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КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Министерство юстиции Украины запустило платную услугу, теперь заключенным в тюрьмах за деньги можно пользоваться телефоном и Интернетом, сообщается на странице ведомства в Facebook в пятницу."Мы запустили новую услугу для заключенных – платные телефонные разговоры и пользование Интернетом (с ограничением контента)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 15 минут разговора будут стоить около 10 гривен, а телефонные разговоры целый месяц – около 345 гривен. Стоимость пользования Интернетом в течение месяца будет составлять около 575 гривен. При этом все телефонные разговоры будут записываться.Ведомство сообщило, что таким образом убирается коррупционная составляющая, которая есть в украинских тюрьмах.Ранее министр юстиции Денис Малюська предложил в рамках эксперимента в ряде СИЗО выделить камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. Первые такие камеры заработали в Киеве в начале мая 2020 года. В июле 2020 года Малюська объявил о новой услуге минюста - подарочных сертификатах на пользование платными камерами в следственных изоляторах. За средства, поступающие от платных камер, ведомство делает ремонт в следственных изоляторах. Планируется, что в этом году эксперимент закрепят на законодательном уровне.

https://ria.ru/20210928/zhile-1752183248.html

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в мире, технологии, интернет, украина, киев, министерство юстиции украины, мобильная связь, денис малюська