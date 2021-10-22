Минюст Украины разрешил заключенным пользоваться платной связью
Минюст Украины разрешил заключенным пользоваться телефоном и Интернетом за деньги
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиевский следственный изолятор №13 (Лукьяновский СИЗО) в Киеве, где содержится руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Министерство юстиции Украины запустило платную услугу, теперь заключенным в тюрьмах за деньги можно пользоваться телефоном и Интернетом, сообщается на странице ведомства в Facebook в пятницу.
"Мы запустили новую услугу для заключенных – платные телефонные разговоры и пользование Интернетом (с ограничением контента)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, 15 минут разговора будут стоить около 10 гривен, а телефонные разговоры целый месяц – около 345 гривен. Стоимость пользования Интернетом в течение месяца будет составлять около 575 гривен. При этом все телефонные разговоры будут записываться.
Ведомство сообщило, что таким образом убирается коррупционная составляющая, которая есть в украинских тюрьмах.
Ранее министр юстиции Денис Малюська предложил в рамках эксперимента в ряде СИЗО выделить камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. Первые такие камеры заработали в Киеве в начале мая 2020 года. В июле 2020 года Малюська объявил о новой услуге минюста - подарочных сертификатах на пользование платными камерами в следственных изоляторах. За средства, поступающие от платных камер, ведомство делает ремонт в следственных изоляторах. Планируется, что в этом году эксперимент закрепят на законодательном уровне.
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