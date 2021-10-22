05:35 22.10.2021 (обновлено: 07:39 22.10.2021)
В Роспотребнадзоре оценили вероятность спада заболеваемости COVID-19
Инфекционист Роспотребнадзора Пшеничная заявила о возможности спада заболеваемости COVID-19
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет давление молодому человеку перед вакцинацией
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Высокие показатели заболеваемости COVID-19 могут остаться в России еще на какое-то время, но меры по борьбе с распространением вируса должны повлиять на темпы роста, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Президент Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" по всей России с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с распространением коронавируса. При этом регионы получили право ввести дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Так, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
"C учетом высокой контагиозности вируса и длительности инкубационного периода высокие цифры заболеваемости COVID-19 могут еще регистрироваться какое-то время, - сказала Пшеничная.
Она пояснила, что вводимые властями меры должны повлиять на темпы роста заболеваемости, однако скажутся они не сразу. "Цепочки передачи в один день не прервутся, а длительный в ряде случаев инкубационный период также может способствовать более растянутой по времени стабилизации процесса", - заключила инфекционист.
В России в последнее время наблюдается сложная эпидемическая обстановка. В четверг в стране зафиксировали новые максимумы по заболеваемости и смертности за сутки — 36 339 и 1036 случаев соответственно. Всего за время эпидемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 8 131 164 человека.
Днем ранее на совещании вице-премьер Татьяна Голикова перечислила регионы с критической ситуацией. В их число вошли Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Северная Осетия, Мордовия, а также Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех возрастных группах. За минувшую неделю зарегистрировано 222 241 случай, что на 15,5% выше, чем неделей ранее.