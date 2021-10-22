https://ria.ru/20211022/zabolevaemost-1755721889.html

В Роспотребнадзоре оценили вероятность спада заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре оценили вероятность спада заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В Роспотребнадзоре оценили вероятность спада заболеваемости COVID-19

Высокие показатели заболеваемости COVID-19 могут остаться в России еще на какое-то время, но меры по борьбе с распространением вируса должны повлиять на темпы... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T05:35

2021-10-22T05:35

2021-10-22T07:39

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Высокие показатели заболеваемости COVID-19 могут остаться в России еще на какое-то время, но меры по борьбе с распространением вируса должны повлиять на темпы роста, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Президент Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" по всей России с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с распространением коронавируса. При этом регионы получили право ввести дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Так, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.Она пояснила, что вводимые властями меры должны повлиять на темпы роста заболеваемости, однако скажутся они не сразу. "Цепочки передачи в один день не прервутся, а длительный в ряде случаев инкубационный период также может способствовать более растянутой по времени стабилизации процесса", - заключила инфекционист.В России в последнее время наблюдается сложная эпидемическая обстановка. В четверг в стране зафиксировали новые максимумы по заболеваемости и смертности за сутки — 36 339 и 1036 случаев соответственно. Всего за время эпидемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 8 131 164 человека.Днем ранее на совещании вице-премьер Татьяна Голикова перечислила регионы с критической ситуацией. В их число вошли Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Северная Осетия, Мордовия, а также Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех возрастных группах. За минувшую неделю зарегистрировано 222 241 случай, что на 15,5% выше, чем неделей ранее.

https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755705135.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная