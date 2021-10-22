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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211022/yanao-1755880262.html
ЯНАО вошел в число лидеров среди регионов по качеству управления финансами
ЯНАО вошел в число лидеров среди регионов по качеству управления финансами - РИА Новости, 22.10.2021
ЯНАО вошел в число лидеров среди регионов по качеству управления финансами
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в число лидеров среди регионов РФ по качеству управления финансами, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:41
2021-10-22T20:41
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
ямал
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в число лидеров среди регионов РФ по качеству управления финансами, сообщает пресс-служба губернатора."Минфин России опубликовал рейтинг российских регионов по качеству управления региональными финансами за 2020 год. Ямало-Ненецкий автономный округ 11 лет стабильно входит в число регионов-лидеров. При этом Ямал – единственный регион страны, подтверждающий первую – высшую - степень качества финансового менеджмента среди субъектов Российской Федерации на протяжении всех лет проведения оценки", - говорится в сообщении.Оценка качества управления региональными финансами проводится по восьми направлениям. В рамках рейтинга эксперты Минфина РФ оценивают показатели качества бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления госдолгом, эффективность межбюджетных отношений на региональном уровне, прозрачность бюджетного процесса, управление госсобственностью и оказание государственных услуг, а также выполнение указов президента РФ и соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса.Как отмечает пресс-служба, исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях двух масштабных финансовых вызовов: неблагоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках и пандемии коронавируса.По результатам за 2020 год, высоко оценена работа по организации бюджетного процесса с учетом программного бюджетирования, внедрения элементов проектного управления и применения современных информационных технологий, по грамотному выстраиванию и совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне, обеспечению высокой степени открытости и прозрачности управления государственными финансами, проведению взвешенной долговой политики, позволяющей сохранять высокую степень долговой устойчивости региона. ЯНАО относится к регионам с самой низкой долговой нагрузкой."Кроме того, автономный округ обладает безупречной кредитной историей и высокой инвестиционной привлекательностью, что регулярно подтверждается международными и российскими рейтинговыми агентствами. Кредитные рейтинги региона находятся на инвестиционном уровне", - подчеркивают власти.
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экономика, ямал, россия
20:41 22.10.2021
 
ЯНАО вошел в число лидеров среди регионов по качеству управления финансами

ЯНАО вошел в число лидеров среди регионов России по качеству управления финансами

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в число лидеров среди регионов РФ по качеству управления финансами, сообщает пресс-служба губернатора.
"Минфин России опубликовал рейтинг российских регионов по качеству управления региональными финансами за 2020 год. Ямало-Ненецкий автономный округ 11 лет стабильно входит в число регионов-лидеров. При этом Ямал – единственный регион страны, подтверждающий первую – высшую - степень качества финансового менеджмента среди субъектов Российской Федерации на протяжении всех лет проведения оценки", - говорится в сообщении.
Салехард - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 12:16Ямало-Ненецкий автономный округ
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Оценка качества управления региональными финансами проводится по восьми направлениям. В рамках рейтинга эксперты Минфина РФ оценивают показатели качества бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления госдолгом, эффективность межбюджетных отношений на региональном уровне, прозрачность бюджетного процесса, управление госсобственностью и оказание государственных услуг, а также выполнение указов президента РФ и соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса.
Как отмечает пресс-служба, исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях двух масштабных финансовых вызовов: неблагоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках и пандемии коронавируса.
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По результатам за 2020 год, высоко оценена работа по организации бюджетного процесса с учетом программного бюджетирования, внедрения элементов проектного управления и применения современных информационных технологий, по грамотному выстраиванию и совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне, обеспечению высокой степени открытости и прозрачности управления государственными финансами, проведению взвешенной долговой политики, позволяющей сохранять высокую степень долговой устойчивости региона. ЯНАО относится к регионам с самой низкой долговой нагрузкой.
"Кроме того, автономный округ обладает безупречной кредитной историей и высокой инвестиционной привлекательностью, что регулярно подтверждается международными и российскими рейтинговыми агентствами. Кредитные рейтинги региона находятся на инвестиционном уровне", - подчеркивают власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаЯмалРоссия
 
 
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