11:56 22.10.2021 (обновлено: 12:06 22.10.2021)
СК возбудил дело после взрыва на заводе в Рязанской области
СК возбудил уголовное дело после взрыва в цеху на заводе в Рязанской области
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте пожара в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после ЧП на заводе в Рязанской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председателю СК России доложено о происшествии в Рязанской области, где в результате возгорания на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" Шиловского района погибли и пострадали люди... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петренко.
"По поручению Александра Бастрыкина для оказания всесторонней практической помощи в установлении наиболее полной картины и причин произошедшего в Рязанскую область направлены опытные криминалисты центрального аппарата (Криминалистического центра СК России). Кроме того, Председатель СК России поручил передать уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства", - сказала она.
Подчеркивается, что в рамках расследования будет проверено соответствие уровня обеспечения промбезопасности опасных производственных объектов на предприятии. В настоящее время следствием рассматриваются различные версии причин пожара - "однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время".
Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.
Как указано на сайте завода, федеральное государственное унитарное предприятие "Завод синтетических волокон "Эластик" было открыто в 1962 году. В программе вооружений, разработанной до 2015 года, завод являлся исполнителем государственного оборонного заказа, оставаясь монополистом в Российской Федерации по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводной лодки. Решением арбитражного суда Рязанской области от октября 2015 года предприятие было признано банкротом, с февраля 2017 года его производственную деятельность приостановили.