https://ria.ru/20211022/vzryv-1755763677.html

СК возбудил дело после взрыва на заводе в Рязанской области

СК возбудил дело после взрыва на заводе в Рязанской области - РИА Новости, 22.10.2021

СК возбудил дело после взрыва на заводе в Рязанской области

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после ЧП на заводе в Рязанской области, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:56

2021-10-22T11:56

2021-10-22T12:06

происшествия

рязанская область

следственный комитет россии (ск рф)

шиловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

светлана петренко

россия

взрыв на территории рязанского завода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755747979_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_dba8563cb678fcb73a79177cc163045b.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после ЧП на заводе в Рязанской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Председателю СК России доложено о происшествии в Рязанской области, где в результате возгорания на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" Шиловского района погибли и пострадали люди... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петренко."По поручению Александра Бастрыкина для оказания всесторонней практической помощи в установлении наиболее полной картины и причин произошедшего в Рязанскую область направлены опытные криминалисты центрального аппарата (Криминалистического центра СК России). Кроме того, Председатель СК России поручил передать уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства", - сказала она.Подчеркивается, что в рамках расследования будет проверено соответствие уровня обеспечения промбезопасности опасных производственных объектов на предприятии. В настоящее время следствием рассматриваются различные версии причин пожара - "однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время".Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.Как указано на сайте завода, федеральное государственное унитарное предприятие "Завод синтетических волокон "Эластик" было открыто в 1962 году. В программе вооружений, разработанной до 2015 года, завод являлся исполнителем государственного оборонного заказа, оставаясь монополистом в Российской Федерации по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводной лодки. Решением арбитражного суда Рязанской области от октября 2015 года предприятие было признано банкротом, с февраля 2017 года его производственную деятельность приостановили.

https://ria.ru/20211022/pozhar-1755750434.html

https://ria.ru/20210624/porokh-1738408351.html

рязанская область

шиловский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), светлана петренко, россия, взрыв на территории рязанского завода, александр бастрыкин