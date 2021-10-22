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Выставка Норштейна и Ярбусовой "Снег на траве" откроется в Еврейском музее
Выставка Норштейна и Ярбусовой "Снег на траве" откроется в Еврейском музее - РИА Новости, 22.10.2021
Выставка Норштейна и Ярбусовой "Снег на траве" откроется в Еврейском музее
Еврейский музей и центра толерантности представляет выставку режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой "Снег на траве". Проект... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:47
2021-10-22T16:47
пресс-релизы
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МОСКВА, 22 окт – Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности. Еврейский музей и центра толерантности представляет выставку режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой "Снег на траве". Проект приурочен к 80-летию Юрия Норштейна.Выставка будет работать с 27 октября 2021 года по 9 января 2022 года.С самого начала своей художественной жизни Норштейн подходил к мультипликации как к мифотворчеству, изобретая анимированные вселенные на стыке живописи и литературы. Обитатели этих вселенных – герои "Ежика в тумане", "Сказки сказок", "Журавля и цапли" – собраны их создателями из реальности и вымысла, прошлого и будущего, детских воспоминаний и размышлений взрослого человека.Выставка в Еврейском музее возьмет за основу метод работы Норштейна и Ярбусовой над многослойными персонажами и станет одновременно проводником и лабиринтом по биографии и творчеству двух художников. Основными экспонатами выставки выступят материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для этого проекта.Первая часть выставки покажет несколько объёмных пространственных композиций, которые соединят фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого. Одна из таких композиций посвящена родному двору художника – он вырос в московской Марьиной роще и перенес мельчайшие детали военного и послевоенного быта во многие свои работы, в том числе – в "Сказку сказок". Реальные точки на биографической карте Норштейна будут населять выдумки – герои его произведений.Вторая часть выставки построена вокруг рабочего процесса, большая часть которого всегда оставалась для поклонников Норштейна и Ярбусовой таинственным закулисьем. Посетители смогут исследовать материалы к главным фильмам художников – от эскизов и раскадровок до фаз рождения персонажа – а также увидят, как идет многолетняя работа над фильмом "Шинель".Для выставки разработана программа для людей с разными формами инвалидности. Для слабовидящих и незрячих посетителей будет представлен специальный экскурсионный маршрут. Совместно с объединением глухих экскурсоводов "Жест в музее" Еврейский музей организует экскурсии на РЖЯ. Для посетителей с особенностями интеллектуального развития пройдут мастер-классы по мотивам выставки.Куратор выставки – Мария Гадас.Проект реализован при поддержке бизнесмена и основателя Благотворительного фонда "САФМАР" Михаила Гуцериева.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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пресс-релизы
16:47 22.10.2021
 

Выставка Норштейна и Ярбусовой "Снег на траве" откроется в Еврейском музее

© Союзмультфильм (1975)Кадр из мультфильма "Ежик в тумане"
Кадр из мультфильма Ежик в тумане
© Союзмультфильм (1975)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности. Еврейский музей и центра толерантности представляет выставку режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой "Снег на траве". Проект приурочен к 80-летию Юрия Норштейна.
Выставка будет работать с 27 октября 2021 года по 9 января 2022 года.
С самого начала своей художественной жизни Норштейн подходил к мультипликации как к мифотворчеству, изобретая анимированные вселенные на стыке живописи и литературы. Обитатели этих вселенных – герои "Ежика в тумане", "Сказки сказок", "Журавля и цапли" – собраны их создателями из реальности и вымысла, прошлого и будущего, детских воспоминаний и размышлений взрослого человека.
Выставка в Еврейском музее возьмет за основу метод работы Норштейна и Ярбусовой над многослойными персонажами и станет одновременно проводником и лабиринтом по биографии и творчеству двух художников. Основными экспонатами выставки выступят материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для этого проекта.
Первая часть выставки покажет несколько объёмных пространственных композиций, которые соединят фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого. Одна из таких композиций посвящена родному двору художника – он вырос в московской Марьиной роще и перенес мельчайшие детали военного и послевоенного быта во многие свои работы, в том числе – в "Сказку сказок". Реальные точки на биографической карте Норштейна будут населять выдумки – герои его произведений.
Вторая часть выставки построена вокруг рабочего процесса, большая часть которого всегда оставалась для поклонников Норштейна и Ярбусовой таинственным закулисьем. Посетители смогут исследовать материалы к главным фильмам художников – от эскизов и раскадровок до фаз рождения персонажа – а также увидят, как идет многолетняя работа над фильмом "Шинель".
Для выставки разработана программа для людей с разными формами инвалидности. Для слабовидящих и незрячих посетителей будет представлен специальный экскурсионный маршрут. Совместно с объединением глухих экскурсоводов "Жест в музее" Еврейский музей организует экскурсии на РЖЯ. Для посетителей с особенностями интеллектуального развития пройдут мастер-классы по мотивам выставки.
Куратор выставки – Мария Гадас.
Проект реализован при поддержке бизнесмена и основателя Благотворительного фонда "САФМАР" Михаила Гуцериева.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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