https://ria.ru/20211022/vystavka-1755833328.html

Выставка Норштейна и Ярбусовой "Снег на траве" откроется в Еврейском музее

Выставка Норштейна и Ярбусовой "Снег на траве" откроется в Еврейском музее - РИА Новости, 22.10.2021

Выставка Норштейна и Ярбусовой "Снег на траве" откроется в Еврейском музее

Еврейский музей и центра толерантности представляет выставку режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой "Снег на траве". Проект... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:47

2021-10-22T16:47

2021-10-22T16:47

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МОСКВА, 22 окт – Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности. Еврейский музей и центра толерантности представляет выставку режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой "Снег на траве". Проект приурочен к 80-летию Юрия Норштейна.Выставка будет работать с 27 октября 2021 года по 9 января 2022 года.С самого начала своей художественной жизни Норштейн подходил к мультипликации как к мифотворчеству, изобретая анимированные вселенные на стыке живописи и литературы. Обитатели этих вселенных – герои "Ежика в тумане", "Сказки сказок", "Журавля и цапли" – собраны их создателями из реальности и вымысла, прошлого и будущего, детских воспоминаний и размышлений взрослого человека.Выставка в Еврейском музее возьмет за основу метод работы Норштейна и Ярбусовой над многослойными персонажами и станет одновременно проводником и лабиринтом по биографии и творчеству двух художников. Основными экспонатами выставки выступят материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для этого проекта.Первая часть выставки покажет несколько объёмных пространственных композиций, которые соединят фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого. Одна из таких композиций посвящена родному двору художника – он вырос в московской Марьиной роще и перенес мельчайшие детали военного и послевоенного быта во многие свои работы, в том числе – в "Сказку сказок". Реальные точки на биографической карте Норштейна будут населять выдумки – герои его произведений.Вторая часть выставки построена вокруг рабочего процесса, большая часть которого всегда оставалась для поклонников Норштейна и Ярбусовой таинственным закулисьем. Посетители смогут исследовать материалы к главным фильмам художников – от эскизов и раскадровок до фаз рождения персонажа – а также увидят, как идет многолетняя работа над фильмом "Шинель".Для выставки разработана программа для людей с разными формами инвалидности. Для слабовидящих и незрячих посетителей будет представлен специальный экскурсионный маршрут. Совместно с объединением глухих экскурсоводов "Жест в музее" Еврейский музей организует экскурсии на РЖЯ. Для посетителей с особенностями интеллектуального развития пройдут мастер-классы по мотивам выставки.Куратор выставки – Мария Гадас.Проект реализован при поддержке бизнесмена и основателя Благотворительного фонда "САФМАР" Михаила Гуцериева.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы