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Выставка "Химия-2021" откроется на день раньше - 25 октября
Выставка "Химия-2021" откроется на день раньше - 25 октября - РИА Новости, 22.10.2021
Выставка "Химия-2021" откроется на день раньше - 25 октября
Выставка "Химия-2021" откроется в московском "Экспоцентре" 25 октября - на день раньше запланированного, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр". РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:11
2021-10-22T15:11
новости компаний - экономика
экспоцентр
химия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Выставка "Химия-2021" откроется в московском "Экспоцентре" 25 октября - на день раньше запланированного, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр"."24-я международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2021" будет проходить в новом формате для оперативного решения задач участников выставки до начала общероссийских выходных", - пояснили в пресс-службе.Выставка откроется в понедельник, 25 октября, в 12:00. Каждый день она будет работать на два часа дольше обычного – до 20:00. Режим работы 27 октября – до 18:00.На территории ЦВК "Экспоцентр" будут соблюдаться все противоэпидемические требования Роспотребнадзора и ВОЗ.Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате.Тематика выставки охватывает все отрасли химического комплекса. Ее участники - производители химической продукции и услуг, поставщики технологий и оборудования – продемонстрируют передовые технологии, новые инженерные разработки, сырье и оборудование для химической, нефтехимической, пищевой и медицинской промышленности, строительной отрасли, ТЭК и АПК.В выставке принимают участие 215 компаний из 10 стран: Великобритании, Германии, Индии, Канады, Белоруссии, России, Турции, Франции, Швейцарии, Японии.Достойное место на выставке займут производители из регионов России – Калужской, Кировской, Ленинградской, Тульской, Ярославской областей, Ставропольского края.Особое внимание уделено теме инноваций и высоких технологий. В экспозицию традиционно включен и раздел Startup ChemZone, в рамках которого стартапы и малые предприятия продемонстрируют свои разработки потенциальным инвесторам и крупнейшим участникам рынка.Центральным событием деловой программы выставки "Химия-2021" станет IX Московский международный химический форум с участием представителей химического комплекса, профильных министерств и отраслевых ассоциаций. Форум откроет стратегическая сессия "Конкурентоспособность и развитие российской химической промышленности в современных экономических реалиях".
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новости компаний - экономика, экспоцентр, химия
15:11 22.10.2021
 

Выставка "Химия-2021" откроется на день раньше - 25 октября

© Фото : Пресс-служба АО "Экспоцентр"Выставка "Химия-2021" откроется на день раньше - 25 октября
Выставка Химия-2021 откроется на день раньше - 25 октября - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Пресс-служба АО "Экспоцентр"
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Выставка "Химия-2021" откроется в московском "Экспоцентре" 25 октября - на день раньше запланированного, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".
"24-я международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2021" будет проходить в новом формате для оперативного решения задач участников выставки до начала общероссийских выходных", - пояснили в пресс-службе.
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Выставка откроется в понедельник, 25 октября, в 12:00. Каждый день она будет работать на два часа дольше обычного – до 20:00. Режим работы 27 октября – до 18:00.
На территории ЦВК "Экспоцентр" будут соблюдаться все противоэпидемические требования Роспотребнадзора и ВОЗ.
Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате.
Тематика выставки охватывает все отрасли химического комплекса. Ее участники - производители химической продукции и услуг, поставщики технологий и оборудования – продемонстрируют передовые технологии, новые инженерные разработки, сырье и оборудование для химической, нефтехимической, пищевой и медицинской промышленности, строительной отрасли, ТЭК и АПК.
В выставке принимают участие 215 компаний из 10 стран: Великобритании, Германии, Индии, Канады, Белоруссии, России, Турции, Франции, Швейцарии, Японии.
Достойное место на выставке займут производители из регионов России – Калужской, Кировской, Ленинградской, Тульской, Ярославской областей, Ставропольского края.
Особое внимание уделено теме инноваций и высоких технологий. В экспозицию традиционно включен и раздел Startup ChemZone, в рамках которого стартапы и малые предприятия продемонстрируют свои разработки потенциальным инвесторам и крупнейшим участникам рынка.
Центральным событием деловой программы выставки "Химия-2021" станет IX Московский международный химический форум с участием представителей химического комплекса, профильных министерств и отраслевых ассоциаций. Форум откроет стратегическая сессия "Конкурентоспособность и развитие российской химической промышленности в современных экономических реалиях".
 
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