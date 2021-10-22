https://ria.ru/20211022/vspolokh-1755841332.html

"Казачий сполох": состязания казачьей молодежи прошли в Ростовской области

"Казачий сполох": состязания казачьей молодежи прошли в Ростовской области - РИА Новости, 22.10.2021

"Казачий сполох": состязания казачьей молодежи прошли в Ростовской области

Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и военно-спортивная игра "Казачий сполох" завершилась в Новочеркасске Ростовской области. Участники... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:19

2021-10-22T17:19

2021-10-22T18:38

российское казачество

новочеркасск

краснодарский край

ростовская область

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и военно-спортивная игра "Казачий сполох" завершилась в Новочеркасске Ростовской области. Участники мероприятия в возрасте 14–15 лет из десяти казачьих образовательных учреждений России представляли свои войска – Терское, Уссурийское, Енисейское, Кубанское, Центральное, Забайкальское, сообщают организаторы состязаний.Как отметил Виталий Бобыльченко, атаман Всевеликого войска Донского, казачьи войска – это одно единое целое: "Каким бы ни было соперничество, желаю вам обрести здесь друзей и новых товарищей".На протяжении нескольких дней участники казачьих игр соревновались в гиревом спорте, пулевой стрельбе, верховой езде, шахматах, спортивном ориентировании, мини-футболе, легкой атлетике, строевой подготовке и перетягивании каната. Также им нужно было проявиться себя и в интеллектуальном турнире, где были важны знания культурно-исторических традиций казачества, в презентации визитных карточек и фестивале казачьей песни.Всероссийская военно-спортивная игра "Казачий сполох" и Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи проводились в форме конкурсных испытаний. В состав команд входили 11 обучающихся в возрасте от 14 до 15 лет и руководитель.Победителями военно-спортивная игр стали учащиеся Православной классической гимназии-пансионата Свето-Алексиевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область). Второе место получил Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края. Третье место занял Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус (Ростовская область).Первенство в спартакиаде завоевали ученики Православной классической гимназии-пансионата Свето-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область). Второе место занял Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края. Почетное третье получил Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус Ростовской области.Российское казачество – исторически сложившаяся социокультурная общность, которая до 1917 года была сословием. В современной России члены реестровых казачьих обществ добровольно берут на себя обязательства по несению гражданской службы, а также участвуют в охране правопорядка и волонтерской деятельности.

https://ria.ru/20211015/gto-1754779516.html

новочеркасск

краснодарский край

ростовская область

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новочеркасск, краснодарский край, ростовская область