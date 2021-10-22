https://ria.ru/20211022/vspolokh-1755841332.html
"Казачий сполох": состязания казачьей молодежи прошли в Ростовской области
"Казачий сполох": состязания казачьей молодежи прошли в Ростовской области - РИА Новости, 22.10.2021
"Казачий сполох": состязания казачьей молодежи прошли в Ростовской области
Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и военно-спортивная игра "Казачий сполох" завершилась в Новочеркасске Ростовской области. Участники... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:19
2021-10-22T17:19
2021-10-22T18:38
российское казачество
новочеркасск
краснодарский край
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755795569_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f504e9ffa972c0108f434943e6130b71.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и военно-спортивная игра "Казачий сполох" завершилась в Новочеркасске Ростовской области. Участники мероприятия в возрасте 14–15 лет из десяти казачьих образовательных учреждений России представляли свои войска – Терское, Уссурийское, Енисейское, Кубанское, Центральное, Забайкальское, сообщают организаторы состязаний.Как отметил Виталий Бобыльченко, атаман Всевеликого войска Донского, казачьи войска – это одно единое целое: "Каким бы ни было соперничество, желаю вам обрести здесь друзей и новых товарищей".На протяжении нескольких дней участники казачьих игр соревновались в гиревом спорте, пулевой стрельбе, верховой езде, шахматах, спортивном ориентировании, мини-футболе, легкой атлетике, строевой подготовке и перетягивании каната. Также им нужно было проявиться себя и в интеллектуальном турнире, где были важны знания культурно-исторических традиций казачества, в презентации визитных карточек и фестивале казачьей песни.Всероссийская военно-спортивная игра "Казачий сполох" и Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи проводились в форме конкурсных испытаний. В состав команд входили 11 обучающихся в возрасте от 14 до 15 лет и руководитель.Победителями военно-спортивная игр стали учащиеся Православной классической гимназии-пансионата Свето-Алексиевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область). Второе место получил Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края. Третье место занял Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус (Ростовская область).Первенство в спартакиаде завоевали ученики Православной классической гимназии-пансионата Свето-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область). Второе место занял Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края. Почетное третье получил Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус Ростовской области.Российское казачество – исторически сложившаяся социокультурная общность, которая до 1917 года была сословием. В современной России члены реестровых казачьих обществ добровольно берут на себя обязательства по несению гражданской службы, а также участвуют в охране правопорядка и волонтерской деятельности.
https://ria.ru/20211015/gto-1754779516.html
новочеркасск
краснодарский край
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755795569_133:0:1913:1335_1920x0_80_0_0_7d7bbd20bd10c5a5004b2b1a120a50d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новочеркасск, краснодарский край, ростовская область
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и военно-спортивная игра "Казачий сполох" завершилась в Новочеркасске Ростовской области. Участники мероприятия в возрасте 14–15 лет из десяти казачьих образовательных учреждений России представляли свои войска – Терское, Уссурийское, Енисейское, Кубанское, Центральное, Забайкальское, сообщают организаторы состязаний.
"Абсолютно уверен в одном: если вы сильны физически и сильны духом, вы способны защитить себя, свою семью и свою Родину. И сегодняшние соревнования как раз дают возможность оценить, насколько мы правильно организовываем систему подготовки учебных заведений, насколько правильно организована система физической подготовки, которая даст вам возможность сформироваться как личности", – отметил во время церемонии открытия Владимир Гурба, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО.
Как отметил Виталий Бобыльченко, атаман Всевеликого войска Донского, казачьи войска – это одно единое целое: "Каким бы ни было соперничество, желаю вам обрести здесь друзей и новых товарищей".
На протяжении нескольких дней участники казачьих игр соревновались в гиревом спорте, пулевой стрельбе, верховой езде, шахматах, спортивном ориентировании, мини-футболе, легкой атлетике, строевой подготовке и перетягивании каната. Также им нужно было проявиться себя и в интеллектуальном турнире, где были важны знания культурно-исторических традиций казачества, в презентации визитных карточек и фестивале казачьей песни.
"На конях я чувствую себя более уверенным. Кони, строевая подготовка... Опыта набраться в чем-то новом, естественно, узнать то, что я не умею, познакомиться с новыми людьми – для меня это очень важно, чтобы в дальнейшем было бы общение", – поделился Никита Ворожбит, представитель Уссурийского казачьего войска из Приморского края.
Всероссийская военно-спортивная игра "Казачий сполох" и Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи проводились в форме конкурсных испытаний. В состав команд входили 11 обучающихся в возрасте от 14 до 15 лет и руководитель.
Победителями военно-спортивная игр стали учащиеся Православной классической гимназии-пансионата Свето-Алексиевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область). Второе место получил Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края. Третье место занял Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус (Ростовская область).
Первенство в спартакиаде завоевали ученики Православной классической гимназии-пансионата Свето-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область). Второе место занял Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края. Почетное третье получил Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус Ростовской области.
Российское казачество – исторически сложившаяся социокультурная общность, которая до 1917 года была сословием. В современной России члены реестровых казачьих обществ добровольно берут на себя обязательства по несению гражданской службы, а также участвуют в охране правопорядка и волонтерской деятельности.