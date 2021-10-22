https://ria.ru/20211022/voronezh-1755851517.html

В Воронежской области увеличат финансирование здравоохранения

В Воронежской области увеличат финансирование здравоохранения - РИА Новости, 22.10.2021

В Воронежской области увеличат финансирование здравоохранения

Решению вопросов здравоохранения в Воронежской области в условиях пандемии будет уделено особое внимание, заявил председатель Воронежской областной думы... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:54

2021-10-22T17:54

2021-10-22T17:55

воронежская область

общество

воронежская область

воронежская областная дума

здоровье - общество

владимир нетесов

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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Решению вопросов здравоохранения в Воронежской области в условиях пандемии будет уделено особое внимание, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Ранее глава заксобрания поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2022 год консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона. В парламентском центре в режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча депутатов облдумы с руководством департамента здравоохранения региона."В условиях пандемии оперативному решению вопросов в сфере здравоохранения будет уделяться особое внимание. В 2022 году продолжится строительство учреждений здравоохранения, модернизация и ремонт имеющихся объектов, обновление медицинского оборудования, закупка автомобилей скорой помощи. На все эти нужды средства в бюджете должны быть предусмотрены", – отметил Владимир Нетёсов.В ходе беседы парламентариев с первым заместителем руководителя департамента здравоохранения региона Олегом Минаковым было отмечено, что на развитие медицинской сферы в 2022 году в проекте бюджета запланировано почти 24 миллиарда рублей. Минаков сообщил о необходимости дополнительного финансирования ряда актуальных вопросов, таких как лекарственное обеспечение нуждающихся граждан, в том числе различных региональных льготников, воронежцев с редкими заболеваниями и диабетиков. Остальные приоритетные строки расходов связаны с обновлением оборудования, реконструкцией объектов здравоохранения и закупкой автомобилей скорой помощи для перевозки детей. В течение года над этими вопросами будет проводиться совместная работа.

https://ria.ru/20211022/obrazovanie-1755832057.html

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общество, воронежская область, воронежская областная дума, здоровье - общество, владимир нетесов