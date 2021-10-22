https://ria.ru/20211022/voronezh-1755836294.html

В Воронежской области объявили нерабочие дни с 25 октября

В Воронежской области объявили нерабочие дни с 25 октября - РИА Новости, 22.10.2021

В Воронежской области объявили нерабочие дни с 25 октября

Власти Воронежской области объявили в регионе нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает облправительство. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:59

2021-10-22T16:59

2021-10-22T17:39

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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Власти Воронежской области объявили в регионе нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает облправительство.В среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября."В Воронежской области ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты с 25 октября до 7 ноября", - говорится в сообщении.В частности, приостанавливается работа объектов розничной торговли, в том числе на территории торговых центров, супермаркетов, складов, ярмарок, рынков. Исключения составляют аптеки, магазины продуктов питания, салоны сотовой связи, любые розничные торговые точки с отдельным входом с улицы и возможностью дистанционной продажи или с условием доставки.Запрещена работа ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, предприятий общепита, за исключением работы на вынос и доставки заказов, нестационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортобъектов, фитнес-клубов, бассейнов."Запрещены: проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием людей, работа кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе и репетиции творческих коллективов, деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания", - говорится в сообщении облправительства.Также приостанавливается предоставление госуслуг в помещениях органов власти региона, за исключением регистрации смерти. В детсадах организуется работа дежурных групп - для детей, родители или законные представители которых трудятся в организациях и ИП, чья деятельность не приостановлена."Людям старше 60 лет и людям с заболеваниями... рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Исключение - такие люди, чье нахождение на рабочем месте критически важно, а также такие люди, которые переболели коронавирусом менее 6 месяцев назад или получили второй компонент прививки (или однокомпонентную вакцину) против ковида с подтверждающим документом", - сообщают областные власти.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября - более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших за последние сутки достигло рекордные 60 человек. В области объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Была приостановлена работа концертных организаций и площадок, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

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воронежская область, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии