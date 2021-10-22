https://ria.ru/20211022/vnukovo-1755815964.html

Московские аэропорты работают в штатном режиме

Московские аэропорты работают в штатном режиме - РИА Новости, 22.10.2021

Московские аэропорты работают в штатном режиме

Московские "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" в условиях сильного ветра работают штатно, но последний принял два рейса из других столичных воздушных... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:42

2021-10-22T15:42

2021-10-22T15:59

московская область (подмосковье)

происшествия

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Московские "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" в условиях сильного ветра работают штатно, но последний принял два рейса из других столичных воздушных гаваней, сообщили РИА Новости в пресс-службах аэропортов.Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу сообщил РИА Новости, что в аэропортах Москвы фиксируется ветер от 25 до 27 метров в секунду: "Внуково" - 27 метров в секунду, "Шереметьево" - 25 метров в секунду, "Домодедово" - 26 метров в секунду."Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: порывистый ветер до 27 м\с. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - сказали в пресс-службе аэропорта.В пресс-службе "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что ветер не повлиял на деятельность аэропорта, он работает в штатном режиме. В обычном режиме функционирует и "Домодедово"."На данный момент все взлетно-посадочные операции осуществляются в штатном режиме. Уходов на второй круг из-за порывов ветра не было. Также "Домодедово" принял два рейса, перенаправленных из других аэропортов Московского авиаузла", - сказали в "Домодедово".

https://ria.ru/20211022/kreml-1755797855.html

https://ria.ru/20211022/veter-1755725106.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт)