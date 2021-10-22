https://ria.ru/20211022/vladivostok-1755815259.html
Во Владивостоке обстреляли пассажирский автобус
Во Владивостоке обстреляли пассажирский автобус - РИА Новости, 22.10.2021
Во Владивостоке обстреляли пассажирский автобус
Рейсовый автобус обстреляли в районе остановки общественного транспорта во Владивостоке, один из пассажиров получил незначительную травму, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:40
2021-10-22T15:40
2021-10-22T16:46
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Рейсовый автобус обстреляли в районе остановки общественного транспорта во Владивостоке, один из пассажиров получил незначительную травму, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Другой информированный источник сообщил РИА Новости, что выстрелов было три. "По автобусу выстрелили трижды, осколки от разбившегося окна нанесли незначительные травмы пассажиру", - уточнил он.Полиция проводит проверку по инциденту, личность правонарушителя устанавливается, сообщает управление МВД РФ по региону.
https://ria.ru/20211022/avariya-1755727967.html
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происшествия, владивосток
15:40 22.10.2021 (обновлено: 16:46 22.10.2021)
Во Владивостоке обстреляли пассажирский автобус
Источник: неизвестный обстрелял рейсовый автобус во Владивостоке