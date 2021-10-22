https://ria.ru/20211022/vkontakte-1755779381.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как примут участие в переписи населения

Пользователи ВКонтакте рассказали, как примут участие в переписи населения - РИА Новости, 22.10.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, как примут участие в переписи населения

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:09

2021-10-22T13:09

2021-10-22T13:09

общество

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, каким способом они примут участие во Всероссийской переписи населения.Варианты ответов были: через портал госуслуг; схожу в МФЦ; подожду прихода переписчика. Также можно было ответить, что пользователь вообще не будет участвовать в переписи.В итоге большинство подписчиков ответили, что не собираются принимать участие в переписи населения. Так проголосовали больше 45% опрошенных. На втором месте оказались те, кто отметится через Госуслуги — 42% проголосовавших. Всего 2% из принявших участие в опросе пойдут в МФЦ.С 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество