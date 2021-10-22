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Пользователи ВКонтакте рассказали, как примут участие в переписи населения
Пользователи ВКонтакте рассказали, как примут участие в переписи населения - РИА Новости, 22.10.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, как примут участие в переписи населения
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:09
2021-10-22T13:09
2021-10-22T13:09
общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, каким способом они примут участие во Всероссийской переписи населения.Варианты ответов были: через портал госуслуг; схожу в МФЦ; подожду прихода переписчика. Также можно было ответить, что пользователь вообще не будет участвовать в переписи.В итоге большинство подписчиков ответили, что не собираются принимать участие в переписи населения. Так проголосовали больше 45% опрошенных. На втором месте оказались те, кто отметится через Госуслуги — 42% проголосовавших. Всего 2% из принявших участие в опросе пойдут в МФЦ.С 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.
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РИА Новости
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общество
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, каким способом они примут участие во Всероссийской переписи населения.
Варианты ответов были: через портал госуслуг; схожу в МФЦ; подожду прихода переписчика. Также можно было ответить, что пользователь вообще не будет участвовать в переписи.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не собираются принимать участие в переписи населения. Так проголосовали больше 45% опрошенных. На втором месте оказались те, кто отметится через Госуслуги — 42% проголосовавших. Всего 2% из принявших участие в опросе пойдут в МФЦ.
С 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.